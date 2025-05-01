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Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения

2:29
Авто

Среди водителей не утихают споры: действительно ли торможение двигателем может повредить мотору? Несмотря на то что в автошколах его называют правильным и экономичным методом, на форумах и в личных беседах автолюбители часто утверждают обратное.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Как работает торможение двигателем

Когда водитель отпускает педаль газа, автомобиль начинает замедляться. Это происходит по трём основным причинам:

  • сопротивление воздуха;

  • трение в трансмиссии;

  • и самое главное — торможение двигателем.

Особенно эффективно этот метод проявляется на бензиновых моторах. В таких двигателях тормозной момент возникает из-за насосных потерь: при закрытой дроссельной заслонке поршни продолжают "втягивать" воздух, создавая разрежение. Энергия при этом теряется, что и замедляет автомобиль. Чем выше обороты двигателя — тем сильнее тормозной эффект.

Экономия топлива и безопасность мотора

Во время торможения двигателем подача топлива фактически прекращается, что делает этот метод крайне экономичным. Более того, современные системы впрыска не допускают попадания масла или обогащённой смеси в камеры сгорания — свечи не "заливает", как это происходило раньше.

Таким образом, вопреки мифам, торможение двигателем не только безопасно, но и выгодно. Однако есть несколько важных нюансов.

Когда такой метод может быть вреден

Особую осторожность стоит соблюдать владельцам автомобилей с пробегом. У них при резком торможении двигателем возможно попадание грязи и продуктов сгорания обратно в мотор, что грозит серьёзными поломками. Также механическая часть трансмиссии плохо переносит резкие обратные нагрузки.

Простые правила безопасности

Чтобы минимизировать риски, достаточно придерживаться двух рекомендаций:

  1. Не злоупотребляйте торможением двигателем в условиях городского трафика, особенно на низких передачах.

  2. Избегайте резких переходов на пониженные передачи — создавайте тормозной момент плавно.

Торможение двигателем — это полезный инструмент, если пользоваться им грамотно. Он помогает экономить топливо, бережёт тормозные колодки и может повысить безопасность. Но при неграмотном применении способен доставить неприятности, особенно старым автомобилям.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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