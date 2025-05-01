Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке

Светофоры со стрелками — вещь полезная, особенно в сложных развязках. Но, несмотря на их очевидную пользу, правила проезда с дополнительными секциями до сих пор сбивают с толку даже опытных водителей. Самая частая ошибка — попытка повернуть направо на зелёный, когда стрелка не горит. А можно ли?
Если дополнительная секция не светится или горит красным, поворачивать нельзя. Водитель должен остановиться у стоп-линии и ждать разрешающего сигнала.
Согласно пункту 6.4 ПДД, стрелки показывают направление, в котором разрешено движение. Если горит зелёный, но стрелка направо выключена — поворачивать запрещено, даже если основной сигнал позволяет ехать только прямо или влево.
Бывает и наоборот: основное окно светится красным, а стрелка направо — зелёная. Это разрешает манёвр, несмотря на основной сигнал. Здесь важно чётко различать, каким именно светом управляется конкретное направление.
Немало вопросов вызывает и красная стрелка на дополнительной секции. Это не декоративный элемент — это прямой запрет на движение в соответствующем направлении. Игнорировать такой сигнал — прямая дорога к штрафу.
Даже небольшое недоразумение на перекрёстке с дополнительными секциями может обернуться ДТП или нарушением. Поэтому при виде стрелки лучше не действовать по интуиции, а буквально читать сигнал.
Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.