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Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке

1:36
Авто

Светофоры со стрелками — вещь полезная, особенно в сложных развязках. Но, несмотря на их очевидную пользу, правила проезда с дополнительными секциями до сих пор сбивают с толку даже опытных водителей. Самая частая ошибка — попытка повернуть направо на зелёный, когда стрелка не горит. А можно ли?

Светофор
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светофор

Если дополнительная секция не светится или горит красным, поворачивать нельзя. Водитель должен остановиться у стоп-линии и ждать разрешающего сигнала.

Правило, о котором забывают

Согласно пункту 6.4 ПДД, стрелки показывают направление, в котором разрешено движение. Если горит зелёный, но стрелка направо выключена — поворачивать запрещено, даже если основной сигнал позволяет ехать только прямо или влево.

Бывает и наоборот: основное окно светится красным, а стрелка направо — зелёная. Это разрешает манёвр, несмотря на основной сигнал. Здесь важно чётко различать, каким именно светом управляется конкретное направление.

Красная стрелка — табу

Немало вопросов вызывает и красная стрелка на дополнительной секции. Это не декоративный элемент — это прямой запрет на движение в соответствующем направлении. Игнорировать такой сигнал — прямая дорога к штрафу.

Почему это важно

Даже небольшое недоразумение на перекрёстке с дополнительными секциями может обернуться ДТП или нарушением. Поэтому при виде стрелки лучше не действовать по интуиции, а буквально читать сигнал.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке
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