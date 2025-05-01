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50 тысяч и прощай: где скрыта главная беда китайских коробок

2:06
Авто

Современные автомобили, особенно китайские, всё чаще комплектуются трансмиссиями нового поколения — "роботами" и вариаторами. На бумаге это звучит как шаг в будущее: электронное управление, плавное переключение, экономия топлива. Но на практике всё не так однозначно — особенно если речь идёт о подержанных машинах.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

"Робот": не человек рулит — электроника

Владельцы новых авто с "роботом" сталкиваются с типичными проблемами, особенно когда речь идёт о версии с одним сцеплением. Такая коробка передач уже считается устаревшей, но всё ещё встречается на недорогих китайских моделях. Главный недостаток — рывки при переключении и явное "тупление" при движении в горку. А в пробках эти трансмиссии нередко перегреваются.

Системы с двумя сцеплениями, вроде пресловутых DSG и DCT, выглядят заманчивее: работают быстрее, переключаются плавнее. Но даже они остаются далеко не образцом надёжности. Многие модели продолжают "болеть" детскими болезнями: от периодических сбоев в электронике до дорогих ремонтов после 70 000 км пробега.

Вариатор: японский — надёжный, китайский — пока что нет

Если "робот" вызывает вопросы, то вариаторы вызывают споры. Надёжность CVT от Aisin или Jatco проверена временем — японские трансмиссии ходят десятилетиями. А вот китайские аналоги часто выходят из строя всего за 1,5-2 года. Под большими нагрузками они быстро перегреваются, и в результате машина теряет ход уже на пробеге около 50 000 км.

Что нужно знать перед покупкой

Особую осторожность стоит проявлять при покупке подержанного автомобиля с "роботом" или вариатором. Если машина снята с гарантии, и вы не провели полноценную диагностику трансмиссии — это лотерея. Часто такие авто выставляют на продажу именно из-за первых признаков поломки.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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