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Скрытые хищники: 7 быстрых седанов 90-х, которые остались в тени легенд

2:12
Авто

Когда речь заходит о стремительных седанах девяностых, первым делом вспоминают BMW M5 или Mercedes E 500. Но в тени легенд остались настоящие самородки — харизматичные, редкие, а порой и откровенно недооценённые.

Chevrolet Corvette (C8) Washington DC Metro Area, USA
Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevrolet Corvette (C8) Washington DC Metro Area, USA

Saab 9000 Aero — швед, обгоняющий Ferrari

За скромной внешностью Saab 9000 CS Aero скрывался настоящий хищник. Турбированный мотор выдавал 225 л. с., а "механика" разгоняла машину до сотни за 6,7 секунды. Пиковый момент? Saab ускорялся с 80 до 120 км/ч быстрее, чем Testarossa или Porsche 911 Carrera 4.

Volvo 850 R — квадратный волк в овечьей шкуре

Не дайте внешности обмануть: 850 R был настоящим "спорткаром для тех, кто не любит спорткары". До 250 л. с., совместная настройка с Porsche и впечатляющая управляемость сделали его одной из самых ярких моделей бренда.

Renault Safrane Biturbo — француз на стероидах

Доработанный Irmscher и Hartge, Safrane получил две турбины и 268 л. с. Всего 806 машин. Разгон — впечатляющий, но из-за отсутствия подходящего автомата модель выпускалась только с "ручкой".

Lotus Omega — ночной кошмар полиции

Седан с 382 л. с. и разгоном за 5 секунд стал головной болью для европейских правоохранителей. Настоящая машина-бунтарь, созданная Lotus по заказу GM, разгонялась до 283 км/ч и заслуженно стала легендой.

Alpina B10 Bi-Turbo — сдержанная мощь

Эта Alpina могла бы посоперничать даже с суперкарами. 360 л. с., 520 Нм, две турбины и максималка 290 км/ч. Всего 507 экземпляров — каждый на вес золота. Поль Фрере назвал её лучшей четырёхдверкой своего времени.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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