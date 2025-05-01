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Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться

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Авто

Некрасивые машины тоже достойны любви — особенно если их история увлекательнее, чем у красавцев с подиума. Вспоминаем 10 самых странных авто, над которыми сначала смеялись, а потом немного восхищались.

Белый автомобиль Рено Симбол
Фото: flickr.com by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Белый автомобиль Рено Симбол

Американский провал: Edsel

Марка Ford вложила в этот проект миллионы и маркетинг с социологами, но всё испортил "нос" — вертикальная решётка радиатора, которая вызывала слишком личные ассоциации. Продержался Edsel всего три года.

Итальянская карета для монашек: Fiat Multipla

Компактвэн с тремя креслами в ряд и ступенькой перед лобовым стеклом был практичным, но поразительно странным. Его даже выставляли в MoMA, но покупатели оказались не готовы к такому дизайну.

Аквариум на колёсах: AMC Pacer

Широкий кузов, куполообразная крыша и 37% площади остекления. Идея была хорошей: "фулл-сайз" в компактных габаритах. Но дизайн оказался опережающим своё время — не в хорошем смысле.

Французский горбун: Renault Symbol

Седан на базе Clio казался просто "приделанным" багажником. Его пропорции были далёки от гармонии, но практичности было не отнять.

Футуризм наизнанку: Pontiac Aztec

Хищный дизайн, заваленная корма, фары и пластик — всё сразу и вразнобой. Не спасли даже опции вроде палатки или скамейки в багажнике.

Ретро от души: Toyota Will Vi

Крыша волной, двери с выштамповками, и заднее стекло с наклоном наоборот. Казалось, будто дизайнер вдохновлялся одновременно Citroën AMI и аниме.

Седан из Москвы: Иван Калита

Попытка сделать представительский седан из "Москвича" обернулась странным гибридом с чрезмерно длинными свесами и нелепыми пропорциями.

Фургон-смайлик: Nissan S-Cargo

Круглые фары, иллюминаторы и причудливые формы сделали его похожим на рисунок ребёнка. За три года выпустили всего 8000 штук.

Грузовая яхта: SsangYong Rodius

Минивен с морскими мотивами и внешностью, будто из нескольких машин собрали одну. Места много, красоты — спорно.

Автомобиль под покровом Господа: Aurora

Созданный священником, этот единственный в своём роде авто ломался 15 раз по дороге на презентацию. Выглядел он так же, как ехал — очень плохо.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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