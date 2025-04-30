Ржавчина подкрадывается тихо: пять мест, где металл сдаётся первым

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже самый новый и блестящий автомобиль не застрахован от появления ржавчины. Виной всему — металл, из которого выполнены основные элементы кузова. Но есть зоны, которые страдают особенно быстро — они первыми принимают на себя удары влаги, соли и механических повреждений. Ниже — пять мест, где коррозия появляется раньше всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ржавчина на автомобиле

1. Пороги

Эта зона — лидер по количеству печальных историй. Пороги особенно уязвимы в бюджетных моделях, где заводская защита часто оставляет желать лучшего. Именно сюда в первую очередь летит грязь и влага, а значит, уже на старте эксплуатации водителю стоит нанести антигравий и периодически обновлять покрытие.

2. Стойки

Коррозия здесь — дело времени. Провисшие двери, изношенное лакокрасочное покрытие и отсутствие обработки делают стойки отличной мишенью для ржавчины. Решение только одно — регулярный визуальный осмотр и профилактическая защита.

3. Крепления бамперов

Места, где бампер соединяется с кузовом, часто страдают скрытно. Коррозия подбирается незаметно, а итог — разрушенные крепления, которые буквально вываливаются наружу. Чтобы этого избежать, нужно обрабатывать эти зоны антикором и не забывать о них при мойке машины.

4. Арки передних колёс

Арки страдают от пескоструя из-под колёс. Камни, грязь, соль и вода делают своё дело, особенно если в конструкции изначально был заводской просчёт. Проверяйте водоотводные каналы, чистите их и используйте мовиль — это сэкономит вам немало денег в будущем.

5. Петли и крышки

Ржавчине не нужно много — достаточно доступа к влаге. Именно поэтому петли капота, багажника и дверей — одни из первых жертв. Часто коррозия появляется и под самой крышкой багажника или капота. Полезная привычка — раз в сезон проверять эти участки и при необходимости обрабатывать или подкрашивать.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.

