Масло чаще — не значит лучше: мифы, за которые переплачивают даже профи

Даже опытные автомобилисты иногда действуют по старинке — и зря. Современные технологии сделали многое из прежнего автосервиса неактуальным. Но мифы живучи, особенно если они пришли от "бывалых".
Этот совет достался нам из эпохи минеральных масел. Сегодня синтетика без труда выдерживает 10 000-15 000 км, особенно в спокойных условиях. Исключения — частые короткие поездки, морозы и тяжёлые нагрузки.
Нет, если двигатель рассчитан на 92-й, то 95-й или 98-й не дадут эффекта. Наоборот, такое топливо может работать нестабильно. Каждый мотор проектируется под своё октановое число — и лучше этому следовать.
Это актуально для карбюраторных машин, но не для современных инжекторов. Достаточно пары минут на холостом ходу, после чего можно ехать, не превышая обороты до выхода на рабочую температуру. А вот долгий прогрев только вредит: растёт расход и появляется нагар.
Многие сервисы предлагают "зимнюю диагностику" — чаще всего ради выручки. Если вы регулярно обслуживаете машину, ничего дополнительного не нужно. Проверьте давление в шинах, смените омывайку и положите в багажник скребок — вот и всё, сообщает "За рулем".
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.