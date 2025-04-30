Масло чаще — не значит лучше: мифы, за которые переплачивают даже профи

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже опытные автомобилисты иногда действуют по старинке — и зря. Современные технологии сделали многое из прежнего автосервиса неактуальным. Но мифы живучи, особенно если они пришли от "бывалых".

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Менять масло каждые 4800 км

Этот совет достался нам из эпохи минеральных масел. Сегодня синтетика без труда выдерживает 10 000-15 000 км, особенно в спокойных условиях. Исключения — частые короткие поездки, морозы и тяжёлые нагрузки.

Премиум-бензин = больше мощности

Нет, если двигатель рассчитан на 92-й, то 95-й или 98-й не дадут эффекта. Наоборот, такое топливо может работать нестабильно. Каждый мотор проектируется под своё октановое число — и лучше этому следовать.

Без прогрева никуда

Это актуально для карбюраторных машин, но не для современных инжекторов. Достаточно пары минут на холостом ходу, после чего можно ехать, не превышая обороты до выхода на рабочую температуру. А вот долгий прогрев только вредит: растёт расход и появляется нагар.

Готовить авто к зиме надо обязательно

Многие сервисы предлагают "зимнюю диагностику" — чаще всего ради выручки. Если вы регулярно обслуживаете машину, ничего дополнительного не нужно. Проверьте давление в шинах, смените омывайку и положите в багажник скребок — вот и всё, сообщает "За рулем".

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

