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Машина встала посреди дороги? Вот как не паниковать и всё разрулить по шагам

2:05
Авто

Вы едете, всё спокойно — и вдруг авто глохнет, дымишься или слышен странный звук. Классика внезапной поломки. Паника — худший помощник, лучше действовать чётко: сначала обезопасьте себя, а потом решайте, кто будет ремонтировать — вы, попутчик или эвакуатор.

Поломка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поломка авто

Безопасность прежде всего

Прежде чем копаться под капотом — обеспечьте себе видимость и защиту:

  • включите аварийку и аккуратно съезжайте на обочину;

  • наденьте светоотражающий жилет — особенно в тёмное время;

  • выставьте знак аварийной остановки (15 м в городе, 30 — за городом);

  • осмотритесь, прежде чем выходить из машины.

Диагностика по горячим следам

Попробуйте понять, что именно случилось. Чем раньше — тем быстрее выберетесь из ситуации:

  • Индикаторы на приборке: аккумулятор, масло, температура?

  • Шины и подкапотка: утечки, дым, разорванные провода?

  • Звуки: скрежет, щелчки, шипение — каждый звук о чём-то говорит.

  • Запахи: палёный пластик, бензин или антифриз — тоже подсказки.

Что делать дальше — 4 варианта

Мелкий ремонт своими руками

Есть инструменты и опыт? Попробуйте:

  • заменить колесо;
  • долить жидкость;
  • закрепить болтающуюся деталь.

Попросить помощи

  • Иногда рядом оказывается человек, который уже чинил такое. Главное — не стесняйтесь просить.

Вызвать эвакуатор

  • Когда ситуация неясна, лучше не рисковать. Эвакуатор безопасно доставит авто в сервис.

Вызвать выездной автосервис

  • Отличный вариант, если не хотите ждать и решать, как добираться домой:
  • специалист приедет на место (обычно до 30 минут);
  • устранит неполадки на месте;
  • сервис работает круглосуточно.

И главное: не геройствуйте

Пытаясь починить сложную поломку "на коленке", можно усугубить ситуацию. Если сомневаетесь — вызовите специалиста. Потеряете меньше времени, денег и нервов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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