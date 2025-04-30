ТОП-3 самых надёжных электромобиля: какие электрокары выбирают в Великобритании

Британские автомобилисты определили тройку лидеров среди электромобилей по уровню надежности. Исследование, проведенное авторитетным изданием (вероятно, это What Car? или Auto Express), включало мнения тысяч владельцев электромобилей по различным критериям: от частоты поломок до удобства эксплуатации и стоимости обслуживания.
Несмотря на критику в предыдущие годы, Tesla Model 3 заняла одно из лидирующих мест. Владельцы отметили улучшение сборки, стабильную работу программного обеспечения и быстрое реагирование технической поддержки.
"За последние 12 месяцев с машиной не было никаких проблем. Автомобиль просто работает", — поделился один из участников опроса.
Особо подчеркивались:
надёжность батареи;
предсказуемость системы автопилота;
отличная динамика.
Кроссовер Hyundai Ioniq 5 — частый гость рейтингов удовлетворённости, и теперь доказал свою стойкость и с технической стороны. Водители сообщили минимум проблем даже спустя два года эксплуатации.
Основные плюсы, по мнению владельцев:
стабильная зарядка даже в холодную погоду;
надёжная электроника;
эргономика и комфорт салона.
Хотя модель уже снята с производства, BMW i3 продолжает удивлять своей долговечностью. Британцы оценили её не только за эксцентричный дизайн, но и за минимальные затраты на обслуживание.
"Я езжу на i3 уже более пяти лет. Никаких серьёзных ремонтов не было", — отметил другой участник опроса.
Модель ценят за:
малый износ компонентов;
надёжный электромотор;
прочную сборку.
Надёжность — один из ключевых факторов при выборе электромобиля. В условиях роста цен и нестабильной инфраструктуры зарядных станций, потребители всё чаще делают ставку на долгосрочную безотказность. Рейтинг отражает не только предпочтения, но и реальные впечатления от эксплуатации.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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