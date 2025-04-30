ТОП-3 самых надёжных электромобиля: какие электрокары выбирают в Великобритании

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Британские автомобилисты определили тройку лидеров среди электромобилей по уровню надежности. Исследование, проведенное авторитетным изданием (вероятно, это What Car? или Auto Express), включало мнения тысяч владельцев электромобилей по различным критериям: от частоты поломок до удобства эксплуатации и стоимости обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tesla Model 3

1. Tesla Model 3 — неожиданное возвращение в рейтинг

Несмотря на критику в предыдущие годы, Tesla Model 3 заняла одно из лидирующих мест. Владельцы отметили улучшение сборки, стабильную работу программного обеспечения и быстрое реагирование технической поддержки.

"За последние 12 месяцев с машиной не было никаких проблем. Автомобиль просто работает", — поделился один из участников опроса.

Особо подчеркивались:

надёжность батареи;

предсказуемость системы автопилота;

отличная динамика.

2. Hyundai Ioniq 5 — технологичная стабильность

Кроссовер Hyundai Ioniq 5 — частый гость рейтингов удовлетворённости, и теперь доказал свою стойкость и с технической стороны. Водители сообщили минимум проблем даже спустя два года эксплуатации.

Основные плюсы, по мнению владельцев:

стабильная зарядка даже в холодную погоду;

надёжная электроника;

эргономика и комфорт салона.

3. BMW i3 — старичок, который не сдает позиций

Хотя модель уже снята с производства, BMW i3 продолжает удивлять своей долговечностью. Британцы оценили её не только за эксцентричный дизайн, но и за минимальные затраты на обслуживание.

"Я езжу на i3 уже более пяти лет. Никаких серьёзных ремонтов не было", — отметил другой участник опроса.

Модель ценят за:

малый износ компонентов;

надёжный электромотор;

прочную сборку.

Надёжность — один из ключевых факторов при выборе электромобиля. В условиях роста цен и нестабильной инфраструктуры зарядных станций, потребители всё чаще делают ставку на долгосрочную безотказность. Рейтинг отражает не только предпочтения, но и реальные впечатления от эксплуатации.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

