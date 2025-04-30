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ТОП-3 самых надёжных электромобиля: какие электрокары выбирают в Великобритании

2:18
Авто

Британские автомобилисты определили тройку лидеров среди электромобилей по уровню надежности. Исследование, проведенное авторитетным изданием (вероятно, это What Car? или Auto Express), включало мнения тысяч владельцев электромобилей по различным критериям: от частоты поломок до удобства эксплуатации и стоимости обслуживания.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Tesla Model 3

1. Tesla Model 3 — неожиданное возвращение в рейтинг

Несмотря на критику в предыдущие годы, Tesla Model 3 заняла одно из лидирующих мест. Владельцы отметили улучшение сборки, стабильную работу программного обеспечения и быстрое реагирование технической поддержки.

"За последние 12 месяцев с машиной не было никаких проблем. Автомобиль просто работает", — поделился один из участников опроса.

Особо подчеркивались:

  • надёжность батареи;

  • предсказуемость системы автопилота;

  • отличная динамика.

2. Hyundai Ioniq 5 — технологичная стабильность

Кроссовер Hyundai Ioniq 5 — частый гость рейтингов удовлетворённости, и теперь доказал свою стойкость и с технической стороны. Водители сообщили минимум проблем даже спустя два года эксплуатации.

Основные плюсы, по мнению владельцев:

  • стабильная зарядка даже в холодную погоду;

  • надёжная электроника;

  • эргономика и комфорт салона.

3. BMW i3 — старичок, который не сдает позиций

Хотя модель уже снята с производства, BMW i3 продолжает удивлять своей долговечностью. Британцы оценили её не только за эксцентричный дизайн, но и за минимальные затраты на обслуживание.

"Я езжу на i3 уже более пяти лет. Никаких серьёзных ремонтов не было", — отметил другой участник опроса.

Модель ценят за:

  • малый износ компонентов;

  • надёжный электромотор;

  • прочную сборку.

Надёжность — один из ключевых факторов при выборе электромобиля. В условиях роста цен и нестабильной инфраструктуры зарядных станций, потребители всё чаще делают ставку на долгосрочную безотказность. Рейтинг отражает не только предпочтения, но и реальные впечатления от эксплуатации.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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