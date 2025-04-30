Легенда на новый лад: Mazda выпустит две специальные версии MX-5

Легендарный родстер Mazda MX-5, который уже давно заслужил статус иконы среди легких спортивных автомобилей, выходит в ограниченной серии. Причем не в одной, а сразу в двух. Японский автопроизводитель решил освежить интерес к модели с помощью специальных модификаций, которые получат уникальные элементы отделки, расширенное оснащение и эксклюзивные цвета.
Первое специздание называется Kazari, что можно перевести с японского как "украшение" или "декор". Эта версия акцентирует внимание на утонченном дизайне и премиальной отделке.
Кузов окрашен в эксклюзивный бронзово-золотистый оттенок;
Интерьер оформлен в теплой коричневой коже Nappa;
Контрастные декоративные вставки;
Подогрев и вентиляция сидений в стандартной комплектации;
17-дюймовые легкосплавные диски уникального дизайна.
Эта версия больше ориентирована на тех, кто ценит эстетику и комфорт в компактном спортивном автомобиле.
Второе издание — Kizuna — что означает "связь" или "близость" — нацелено на подчеркивание эмоциональной связи между водителем и автомобилем. Этот вариант Mazda MX-5 предлагает немного другой подход к оформлению.
Ярко-синий кузов с серебристыми акцентами;
Темно-синяя мягкая крыша, идеально сочетающаяся с цветом кузова;
Спортивные сиденья с синими вставками;
Усиленная подвеска для более динамичной езды;
Камера заднего вида и аудиосистема Bose в базе.
Обе версии будут доступны с двигателем Skyactiv-G 1.5 или 2.0 в зависимости от рынка, а также с шестиступенчатой механикой или автоматом. Количество автомобилей строго ограничено, и продажи стартуют в Европе уже летом 2025 года.
Mazda MX-5 / Miata — родстер, появившийся в 1989 году, выпускающийся компанией Mazda.
В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?