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Легенда на новый лад: Mazda выпустит две специальные версии MX-5

2:07
Авто

Легендарный родстер Mazda MX-5, который уже давно заслужил статус иконы среди легких спортивных автомобилей, выходит в ограниченной серии. Причем не в одной, а сразу в двух. Японский автопроизводитель решил освежить интерес к модели с помощью специальных модификаций, которые получат уникальные элементы отделки, расширенное оснащение и эксклюзивные цвета.

Mazda MX-5 Miata
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mazda MX-5 Miata

Серия "Kazari" — изысканность в деталях

Первое специздание называется Kazari, что можно перевести с японского как "украшение" или "декор". Эта версия акцентирует внимание на утонченном дизайне и премиальной отделке.

Ключевые особенности Kazari:

  • Кузов окрашен в эксклюзивный бронзово-золотистый оттенок;

  • Интерьер оформлен в теплой коричневой коже Nappa;

  • Контрастные декоративные вставки;

  • Подогрев и вентиляция сидений в стандартной комплектации;

  • 17-дюймовые легкосплавные диски уникального дизайна.

Эта версия больше ориентирована на тех, кто ценит эстетику и комфорт в компактном спортивном автомобиле.

Серия "Kizuna" — дух японской связи

Второе издание — Kizuna — что означает "связь" или "близость" — нацелено на подчеркивание эмоциональной связи между водителем и автомобилем. Этот вариант Mazda MX-5 предлагает немного другой подход к оформлению.

Особенности Kizuna:

  • Ярко-синий кузов с серебристыми акцентами;

  • Темно-синяя мягкая крыша, идеально сочетающаяся с цветом кузова;

  • Спортивные сиденья с синими вставками;

  • Усиленная подвеска для более динамичной езды;

  • Камера заднего вида и аудиосистема Bose в базе.

Обе версии будут доступны с двигателем Skyactiv-G 1.5 или 2.0 в зависимости от рынка, а также с шестиступенчатой механикой или автоматом. Количество автомобилей строго ограничено, и продажи стартуют в Европе уже летом 2025 года.

Уточнения

Mazda MX-5 / Miata — родстер, появившийся в 1989 году, выпускающийся компанией Mazda.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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