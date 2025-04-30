Volvo увольняет сотрудников: электромобили не спасли автогиганта

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Volvo Cars — одна из ведущих компаний в сфере премиальных автомобилей — оказалась на грани серьёзного финансового кризиса. Несмотря на масштабную кампанию по электрификации модельного ряда и активное внедрение новых технологий, результаты первого квартала 2025 года оказались не просто разочаровывающими — они вынудили руководство компании срочно пересмотреть весь курс.

Фото: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ завод

Масштабное сокращение бюджета

В стремлении стабилизировать финансовую ситуацию Volvo объявила о резком снижении затрат: общая сумма антикризисной программы составит 18 миллиардов шведских крон (около 1,87 миллиарда долларов США).

Речь идет не просто об урезании расходов, а о масштабной реструктуризации компании. Она включает:

сокращение издержек на производство на 3 млрд крон;

уменьшение затрат на офисный персонал на 5 млрд;

снижение объёмов инвестиций и складских запасов на 10 млрд.

Это решение напрямую связано с ухудшением макроэкономической ситуации и повышением глобальных торговых рисков, в частности, введением новых пошлин США.

"Новые тарифы — это серьёзный вызов для нас. Мы не сможем полностью их компенсировать самостоятельно, поэтому часть расходов будет переложена на потребителей", — заявил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльсон.

Уход от прогнозов

Volvo официально отозвала свои ранее озвученные финансовые прогнозы как на 2025, так и на 2026 годы. Это редкий и тревожный сигнал для инвесторов: компания признаёт, что текущие рыночные условия слишком нестабильны для оценки доходов или маржи.

Фондовый рынок мгновенно отреагировал на новости: акции Volvo обвалились на 11% за день, а с начала года их стоимость снизилась уже на 31%. Это говорит о глубоком недоверии инвесторов к текущей стратегии компании.

Возвращение Самуэльсона и ставка на ключевые рынки

Интересный поворот — возвращение Хакана Самуэльсона на пост гендиректора. Его опыт должен помочь в навигации по кризисной ситуации. Самуэльсон уже обозначил приоритеты: усиление позиций Volvo на рынках США и Китая, улучшение качества продукции, а также адаптация модельного ряда к изменившимся потребительским предпочтениям.

Компания планирует:

расширить мощности завода в Южной Каролине;

запустить новые версии гибридов;

вывести на рынок Азии plug-in гибрид с увеличенным запасом хода.

Таким образом, Volvo надеется вернуть доверие потребителей и инвесторов, переосмыслив подход к производству и продажам.

Уточнения

Volvo (Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.