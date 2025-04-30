Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите вау-сад без дизайнеров? Попробуйте выстричь куб сами
Сон в клочья: почему мозг будит нас среди ночи — и что с этим делать
После этих культур морковь не растёт: секрет здоровой грядки
Секрет подтянутого пресса: 5 эффективных упражнений с научным обоснованием
Красавец мужчина: как внешняя красота может скрывать внутреннюю пустоту
Лишай у домашней кошки? Вот где он может прятаться — и это не улица
Тарифы разоряют Tesla: драконовский налог на аккумуляторы меняет игру
Он кажется мирным, но может напасть без предупреждения
Как Пабло Эскобар: на блогера Тлиашинову завели уголовное дело

Volvo увольняет сотрудников: электромобили не спасли автогиганта

2:55
Авто

Volvo Cars — одна из ведущих компаний в сфере премиальных автомобилей — оказалась на грани серьёзного финансового кризиса. Несмотря на масштабную кампанию по электрификации модельного ряда и активное внедрение новых технологий, результаты первого квартала 2025 года оказались не просто разочаровывающими — они вынудили руководство компании срочно пересмотреть весь курс.

завод
Фото: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
завод

Масштабное сокращение бюджета

В стремлении стабилизировать финансовую ситуацию Volvo объявила о резком снижении затрат: общая сумма антикризисной программы составит 18 миллиардов шведских крон (около 1,87 миллиарда долларов США).

Речь идет не просто об урезании расходов, а о масштабной реструктуризации компании. Она включает:

  • сокращение издержек на производство на 3 млрд крон;

  • уменьшение затрат на офисный персонал на 5 млрд;

  • снижение объёмов инвестиций и складских запасов на 10 млрд.

Это решение напрямую связано с ухудшением макроэкономической ситуации и повышением глобальных торговых рисков, в частности, введением новых пошлин США.

"Новые тарифы — это серьёзный вызов для нас. Мы не сможем полностью их компенсировать самостоятельно, поэтому часть расходов будет переложена на потребителей", — заявил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльсон.

Уход от прогнозов

Volvo официально отозвала свои ранее озвученные финансовые прогнозы как на 2025, так и на 2026 годы. Это редкий и тревожный сигнал для инвесторов: компания признаёт, что текущие рыночные условия слишком нестабильны для оценки доходов или маржи.

Фондовый рынок мгновенно отреагировал на новости: акции Volvo обвалились на 11% за день, а с начала года их стоимость снизилась уже на 31%. Это говорит о глубоком недоверии инвесторов к текущей стратегии компании.

Возвращение Самуэльсона и ставка на ключевые рынки

Интересный поворот — возвращение Хакана Самуэльсона на пост гендиректора. Его опыт должен помочь в навигации по кризисной ситуации. Самуэльсон уже обозначил приоритеты: усиление позиций Volvo на рынках США и Китая, улучшение качества продукции, а также адаптация модельного ряда к изменившимся потребительским предпочтениям.

Компания планирует:

  • расширить мощности завода в Южной Каролине;

  • запустить новые версии гибридов;

  • вывести на рынок Азии plug-in гибрид с увеличенным запасом хода.

Таким образом, Volvo надеется вернуть доверие потребителей и инвесторов, переосмыслив подход к производству и продажам.

Уточнения

Volvo (Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия
Российский шоу-бизнес
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия Аудио 
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира
Авто
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира Аудио 
Популярное
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан

В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?

Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
После этих культур морковь не растёт: секрет здоровой грядки
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией
На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану
Секрет подтянутого пресса: 5 эффективных упражнений с научным обоснованием
Красавец мужчина: как внешняя красота может скрывать внутреннюю пустоту
Тарифы разоряют Tesla: драконовский налог на аккумуляторы меняет игру
Лишай у домашней кошки? Вот где он может прятаться — и это не улица
Он кажется мирным, но может напасть без предупреждения
Volvo увольняет сотрудников: электромобили не спасли автогиганта
Как Пабло Эскобар: на блогера Тлиашинову завели уголовное дело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.