Volvo увольняет сотрудников: электромобили не спасли автогиганта

Volvo Cars — одна из ведущих компаний в сфере премиальных автомобилей — оказалась на грани серьёзного финансового кризиса. Несмотря на масштабную кампанию по электрификации модельного ряда и активное внедрение новых технологий, результаты первого квартала 2025 года оказались не просто разочаровывающими — они вынудили руководство компании срочно пересмотреть весь курс.
В стремлении стабилизировать финансовую ситуацию Volvo объявила о резком снижении затрат: общая сумма антикризисной программы составит 18 миллиардов шведских крон (около 1,87 миллиарда долларов США).
Речь идет не просто об урезании расходов, а о масштабной реструктуризации компании. Она включает:
сокращение издержек на производство на 3 млрд крон;
уменьшение затрат на офисный персонал на 5 млрд;
снижение объёмов инвестиций и складских запасов на 10 млрд.
Это решение напрямую связано с ухудшением макроэкономической ситуации и повышением глобальных торговых рисков, в частности, введением новых пошлин США.
"Новые тарифы — это серьёзный вызов для нас. Мы не сможем полностью их компенсировать самостоятельно, поэтому часть расходов будет переложена на потребителей", — заявил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльсон.
Volvo официально отозвала свои ранее озвученные финансовые прогнозы как на 2025, так и на 2026 годы. Это редкий и тревожный сигнал для инвесторов: компания признаёт, что текущие рыночные условия слишком нестабильны для оценки доходов или маржи.
Фондовый рынок мгновенно отреагировал на новости: акции Volvo обвалились на 11% за день, а с начала года их стоимость снизилась уже на 31%. Это говорит о глубоком недоверии инвесторов к текущей стратегии компании.
Интересный поворот — возвращение Хакана Самуэльсона на пост гендиректора. Его опыт должен помочь в навигации по кризисной ситуации. Самуэльсон уже обозначил приоритеты: усиление позиций Volvo на рынках США и Китая, улучшение качества продукции, а также адаптация модельного ряда к изменившимся потребительским предпочтениям.
Компания планирует:
расширить мощности завода в Южной Каролине;
запустить новые версии гибридов;
вывести на рынок Азии plug-in гибрид с увеличенным запасом хода.
Таким образом, Volvo надеется вернуть доверие потребителей и инвесторов, переосмыслив подход к производству и продажам.
В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?