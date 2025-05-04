Монстры атакуют ваш автомобиль! Срочно примите меры, пока не поздно

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Муравьи в машине — неприятная, но нередкая проблема. Они могут проникать через самые крошечные щели: двери, вентиляционные решетки, капот, днище или даже системы обогрева. Причина проста — внутри есть что-то привлекательное: крошки, сладости, остатки еды или мусор.

Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ муравей

Чистота — первый шаг к победе

Перед началом обработки важно устранить источник, который привлекает насекомых. Выбросьте все продукты, упаковки, салфетки и любой мусор. Затем тщательно пропылесосьте салон, включая труднодоступные зоны под сиденьями, между швами обивки и в багажнике.

Обработка и дезинфекция

Протрите все внутренние поверхности — от торпедо до ковров — с использованием универсального средства. Затем можно нанести безопасное инсектицидное средство, предназначенное для использования внутри автомобиля. Особенно тщательно обработайте углы, щели и зоны, где могли прятаться муравьи.

Ловушки и повторная обработка

Установите ловушки-приманки — они медленно уничтожают колонию, так как муравьи уносят яд в гнездо. Если через несколько дней муравьи не исчезают, повторите чистку, обработку и замените приманки. Будьте терпеливы — борьба с насекомыми может занять до недели.

Когда пора вызывать специалистов

Если количество муравьев растёт, несмотря на все усилия, и вы не можете найти источник, возможно, колония скрыта глубоко в конструкции автомобиля. В таком случае лучше обратиться к профессионалам по дезинсекции, чтобы не повредить салон и не подвергать себя опасности от химикатов.

Уточнения

Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum — насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей), способных переносить трансмиссивные инфекции, вредить запасам продовольствия и растениям, с помощью специальных химических средств, физических средств (путём воздействия горячей воды или пара, электроразрядные, механические) или с помощью биологических средств.

