Простая хитрость опытных водителей: чистый воздушный фильтр = экономия до 15% топлива

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Воздушный фильтр — ключевой элемент системы подачи воздуха в двигатель. От его состояния зависит эффективность сгорания топлива, расход и динамика автомобиля. Загрязнённый фильтр снижает производительность, увеличивает расход и даже может повлиять на работу мотора на холостом ходу. Хорошая новость — в большинстве случаев очистку можно выполнить самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ воздушные фильтры

Подготовка к очистке: ничего сложного

Перед началом работ выключите двигатель и дождитесь его полного остывания. Найдите корпус воздушного фильтра и аккуратно снимите его крышку. Осторожно извлеките фильтр и проверьте его состояние — если он повреждён, лучше заменить.

Пошаговая инструкция по очистке

Распылите универсальное чистящее средство на поверхность фильтра.

Дайте средству впитаться в течение 10 минут.

Промойте фильтр под струёй воды, избегая высокого давления.

Оставьте фильтр сушиться на воздухе (не используйте фен или тепло).

Если фильтр масляный — равномерно нанесите специальное масло.

Установите фильтр обратно в корпус и закрепите крышку.

Когда фильтр пора заменить

Некоторые признаки загрязнённого или вышедшего из строя фильтра: