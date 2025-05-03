Простая хитрость опытных водителей: чистый воздушный фильтр = экономия до 15% топлива

Воздушный фильтр — ключевой элемент системы подачи воздуха в двигатель. От его состояния зависит эффективность сгорания топлива, расход и динамика автомобиля. Загрязнённый фильтр снижает производительность, увеличивает расход и даже может повлиять на работу мотора на холостом ходу. Хорошая новость — в большинстве случаев очистку можно выполнить самостоятельно.
Подготовка к очистке: ничего сложного
Перед началом работ выключите двигатель и дождитесь его полного остывания. Найдите корпус воздушного фильтра и аккуратно снимите его крышку. Осторожно извлеките фильтр и проверьте его состояние — если он повреждён, лучше заменить.
Пошаговая инструкция по очистке
Распылите универсальное чистящее средство на поверхность фильтра.
Дайте средству впитаться в течение 10 минут.
Промойте фильтр под струёй воды, избегая высокого давления.
Оставьте фильтр сушиться на воздухе (не используйте фен или тепло).
Если фильтр масляный — равномерно нанесите специальное масло.
Установите фильтр обратно в корпус и закрепите крышку.
Когда фильтр пора заменить
Некоторые признаки загрязнённого или вышедшего из строя фильтра:
Какой фильтр выбрать: масляный или сухой?
Масляные фильтры подходят для высокопроизводительных авто. Они долговечнее, но дороже и требуют более тщательной очистки.
Сухие фильтры дешевле и проще в обслуживании, идеальны для повседневной езды. Выбор зависит от стиля вождения и характеристик автомобиля.
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