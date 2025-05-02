Семь скрытых жемчужин: игры, которые удивят даже искушённых геймеров

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Мир видеоигр огромен, и среди громких релизов теряются уникальные проекты, достойные вашего внимания. Ниже — семь малоизвестных, но выдающихся игр, каждая из которых способна удивить.

Фото: wikimapia by BobAnderson34, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игра

Решения важнее скорости: игра о вождении без руля

Игра переносит в начало 2000-х: вместо управления автомобилем вы принимаете решения, влияющие на развитие сюжета. Упор на атмосферу и детали времени создаёт необычную, почти документальную глубину.

Выгляни наружу — выживание в постапокалипсисе

Этот survival horror RPG начинается с катастрофы, превратившей людей в монстров. Игра с сильным элементом клаустрофобии требует тактики и осторожности. Атмосфера — мрачная, тревожная и затягивающая.

Бюрократический сюр: агентство по созданию талисманов

Представьте себе мир, где вы управляете агентством, создающим маскотов. Это симулятор с элементами сатиры, раскрывающий тему социальной неэффективности, безумной бюрократии и странной реальности.

Super Woden GP 2 — инди-гран-при

Изометрические гонки с коллекцией из более чем 200 машин, насыщенный ретро-стиль и поддержка мультиплеера — как локального, так и онлайн. Настоящее открытие для фанатов классических автогонок.

Данные и тьма: ретро-шутер против норм

Шутер с элементами симулятора сбора данных и 16-битной графикой. Проект нарушает устоявшиеся правила геймдизайна, погружая игрока в эпоху начала Интернета и поднимая важные этические вопросы.

Призрачный кооп: дом, который нужно спасти

Малоизвестная, но любимая фанатами игра от semiwork — кооператив, где вы с друзьями спасаете дома с привидениями. Сбор ценных предметов, избегание призраков и зловещая атмосфера делают её идеальной на вечер.

Уточнения

Клаустрофо́бия (от лат. claustrum — «закрытое помещение» + греч. φοβία ← др.-греч. φόβος — «страх») — психопатологический симптом, заключающийся в боязни (фобии) замкнутых или тесных пространств. Считается, наряду с агорафобией, одним из самых распространённых патологических страхов.

