Драйв за полцены: какие электрокары стоит купить на вторичке

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Переход на электромобили становится всё более доступным, особенно благодаря широкому выбору подержанных моделей. Мы собрали 7 выдающихся вариантов, которые стоит включить в шорт-лист каждому, кто рассматривает покупку экологичного транспорта без переплаты.

Фото: Wikipedia by Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW i3

BMW i3 — городской стиль будущего

Компактный и маневренный BMW i3 сочетает футуристичный дизайн и аккумулятор до 42 кВт·ч, обеспечивая до 310 км пробега. Отлично подходит для городских условий, особенно в модификациях с увеличенной батареей.

Honda e — стильная, но ограниченная

Honda e привлекает нестандартной внешностью и высокотехнологичным интерьером. Однако запас хода — слабое место: всего около 200 км, при относительно высокой цене даже на "вторичке".

Jaguar I-Pace — премиум, ушедший в историю

Первый электромобиль Jaguar впечатляет запасом хода в 470 км, полным приводом и роскошным салоном. Снят с производства в 2024 году, но ещё доступен на рынке подержанных авто.

Nissan Leaf и Renault Zoe — народные электрокары

Leaf — один из самых продаваемых электромобилей, особенно второй генерации с пробегом до 270 км. Renault Zoe также заслуживает внимания: модели конца 2016 года способны преодолеть до 390 км на одном заряде. Обе модели сняты с производства, но их легко найти по выгодной цене.

Tesla Model 3 и Porsche Taycan — драйв по доступной цене

Tesla Model 3 уже стала массовым явлением, а значит, выбор на рынке б/у огромен. Taycan, в свою очередь, предлагает истинную "поршевскую" динамику — ранние версии с одним мотором стоят вдвое дешевле новых.

Уточнения

BMW i3 — первый серийный электромобиль немецкой компании BMW, производимый с 2013 по 2022 годы.



Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

