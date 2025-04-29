Британские производители оружия не разрешают сотрудникам заряжать гаджеты в китайских авто

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Британские компании военно-промышленного комплекса запретили своим работникам заряжать телефоны в китайских автомобилях.

Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Geely

Они обеспокоены тем, что таким образом может быть установлено вредоносное ПО, с помощью которого за ними будут следить.

Также госкомпании не разрешают сотрудникам оставлять произведённые в КНР машины на корпоративных стоянках и говорить в них о работе.

Уточнения

Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.



