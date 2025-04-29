Британские производители оружия не разрешают сотрудникам заряжать гаджеты в китайских авто

Британские компании военно-промышленного комплекса запретили своим работникам заряжать телефоны в китайских автомобилях.
Они обеспокоены тем, что таким образом может быть установлено вредоносное ПО, с помощью которого за ними будут следить.
Также госкомпании не разрешают сотрудникам оставлять произведённые в КНР машины на корпоративных стоянках и говорить в них о работе.
Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.