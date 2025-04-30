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Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты

Авто

В истории советского автопрома немало белых пятен, но судьба микроавтобуса ЗИЛ-118 "Юность" — отдельная глава, полная мифов, недосказанностей и удивительных фактов. Редкий, эффектный, наполовину легендарный — сегодня разберём, что в истории "Юности" правда, а что — красивая выдумка.

ЗИЛ 118К Юность
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ 118К Юность

Американский след: было или не было?

Слухи о "заокеанском плагиате" ходили упорно, но правды в них оказалось немного. Внешность ЗИЛ-118 действительно навевала ассоциации с американскими авто, но проект был полностью авторским — созданным Эриком Сабо, Александром Ольшанецким и Татьяной Киселёвой. Никакого конкретного прототипа ни у Chrysler, ни у Ford так и не нашли, а легкость силуэта и панорамные окна выделяли Юность даже на фоне мировых аналогов.

Почему родилась "Юность"

Вопреки распространённому мнению, микроавтобус создавался без государственного заказа. Это был проект на чистом энтузиазме заводских инженеров, стремившихся дать жизнь многофункциональному автомобилю, который унаследовал технические решения от лимузинов ЗИЛ, но предназначался для куда более широкого применения.

Конструкция: рама или несущий кузов?

Даже во втором поколении кузов "Юности" оставался несущим. Правда, усиленным сварной пространственной конструкцией из стальных труб, что давало прочность и при этом сохраняло относительную лёгкость автомобиля.

Хрущёв и "народный автомобиль"

Никита Хрущёв увидел в Юности потенциал народного автомобиля: просторный, комфортный, современный. Испытания в разных климатических поясах подтвердили удачность проекта, хотя конструкторам пришлось доработать тормоза и подвеску.

Медленный путь к конвейеру

Несмотря на поддержку на высшем уровне, финансирование проекта буксовало. "Юности" первой и второй серий выпускались буквально вручную, поштучно, и лишь в середине 70-х годов завод получил государственный заказ на выпуск базовых версий.

Куда исчезла "народная Юность"

Планировалась массовая эксплуатация в таксопарках и аэропортах, но на практике микроавтобусы попали преимущественно в ведомственные автопарки — МВД, КГБ, Министерство здравоохранения. Простым гражданам "Юность" оставалась недоступной редкостью.

Сколько "Юностей" было на самом деле

Всего с 1962 по 1998 год было построено около 87 автомобилей двух поколений — не сотни и уж точно не тысячи. До наших дней дожили единичные экземпляры, и каждый из них сегодня — настоящая музейная ценность.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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