Идиллия на дороге закончится: как камеры будут вычислять водителей без ОСАГО

Скоро водителей без страховки ждут неприятные сюрпризы. С 1 января 2026 года в России камеры начнут автоматически штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Как всё будет работать

До конца 2025 года систему планируют обкатать в "щадящем режиме": с 1 июля по декабрь камеры будут только уведомлять водителей через Госуслуги об отсутствии полиса — без штрафов. Настоящее наказание начнётся с 1 января 2026 года.

Запуск инициативы поддержал на правительственном госсовете президент Владимир Путин. Правда, с важным условием: тарифы на ОСАГО расти не должны, а страховщики обязаны вкладываться в развитие дорожной безопасности.

Что происходит с выплатами по ОСАГО

Изменения коснутся не только контроля, но и страховых выплат. В 2026 году планируется:

Увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей;

Возможно, удвоить лимит выплат за ущерб имуществу (сейчас максимум — 400 тысяч рублей).

Такой шаг удорожит полисы: стоимость ОСАГО может вырасти на 1000-1500 рублей (до 20%).

При этом лимит в 400 тысяч рублей по ремонту машин, по статистике, сейчас покрывает расходы у 93-95% водителей. Средняя страховая выплата в 2024 году составила около 100 тысяч рублей.

Что думают водители

Большинство граждан поддержали нововведения:

80% — за введение штрафов с камер за отсутствие ОСАГО;

66% — негативно относятся к водителям, которые ездят без страховки.

Ещё одно новшество: полисы на сутки

С 7 апреля в России действуют новые правила: теперь можно оформить ОСАГО сроком ровно на 24 часа, а не просто на календарный день. Это упростит жизнь тем, кто пользуется машиной эпизодически или перегоняет авто.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

