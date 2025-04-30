Идиллия на дороге закончится: как камеры будут вычислять водителей без ОСАГО

Скоро водителей без страховки ждут неприятные сюрпризы. С 1 января 2026 года в России камеры начнут автоматически штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
До конца 2025 года систему планируют обкатать в "щадящем режиме": с 1 июля по декабрь камеры будут только уведомлять водителей через Госуслуги об отсутствии полиса — без штрафов. Настоящее наказание начнётся с 1 января 2026 года.
Запуск инициативы поддержал на правительственном госсовете президент Владимир Путин. Правда, с важным условием: тарифы на ОСАГО расти не должны, а страховщики обязаны вкладываться в развитие дорожной безопасности.
Изменения коснутся не только контроля, но и страховых выплат. В 2026 году планируется:
Увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей;
Возможно, удвоить лимит выплат за ущерб имуществу (сейчас максимум — 400 тысяч рублей).
Такой шаг удорожит полисы: стоимость ОСАГО может вырасти на 1000-1500 рублей (до 20%).
При этом лимит в 400 тысяч рублей по ремонту машин, по статистике, сейчас покрывает расходы у 93-95% водителей. Средняя страховая выплата в 2024 году составила около 100 тысяч рублей.
Большинство граждан поддержали нововведения:
80% — за введение штрафов с камер за отсутствие ОСАГО;
66% — негативно относятся к водителям, которые ездят без страховки.
С 7 апреля в России действуют новые правила: теперь можно оформить ОСАГО сроком ровно на 24 часа, а не просто на календарный день. Это упростит жизнь тем, кто пользуется машиной эпизодически или перегоняет авто.
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