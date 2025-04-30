Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бешенка у собак: когда безумные гонки становятся опасными
Тихое воздействие, громкий эффект: как акустические волны перепрограммируют организм
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Цветы в горшках: идеальные варианты для ленивых садоводов
5 минут и готово: маринованные шампиньоны, которые разлетаются первыми – секрет в маринаде
Как выбрать кухонную мойку, чтобы потом не пожалеть: важные нюансы
Чудо-восстановление: пять процедур, которые вернут вам энергию за один день
Будьте в форме в 50 лет и старше: 4 упражнения, которые позволят вам чувствовать себя на 20 лет
Торговый гигант Магнит поглощает Азбуку вкуса: как это изменит рынок

Идиллия на дороге закончится: как камеры будут вычислять водителей без ОСАГО

Авто

Скоро водителей без страховки ждут неприятные сюрпризы. С 1 января 2026 года в России камеры начнут автоматически штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Как всё будет работать

До конца 2025 года систему планируют обкатать в "щадящем режиме": с 1 июля по декабрь камеры будут только уведомлять водителей через Госуслуги об отсутствии полиса — без штрафов. Настоящее наказание начнётся с 1 января 2026 года.

Запуск инициативы поддержал на правительственном госсовете президент Владимир Путин. Правда, с важным условием: тарифы на ОСАГО расти не должны, а страховщики обязаны вкладываться в развитие дорожной безопасности.

Что происходит с выплатами по ОСАГО

Изменения коснутся не только контроля, но и страховых выплат. В 2026 году планируется:

  • Увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей;

  • Возможно, удвоить лимит выплат за ущерб имуществу (сейчас максимум — 400 тысяч рублей).

Такой шаг удорожит полисы: стоимость ОСАГО может вырасти на 1000-1500 рублей (до 20%).

При этом лимит в 400 тысяч рублей по ремонту машин, по статистике, сейчас покрывает расходы у 93-95% водителей. Средняя страховая выплата в 2024 году составила около 100 тысяч рублей.

Что думают водители

Большинство граждан поддержали нововведения:

  • 80% — за введение штрафов с камер за отсутствие ОСАГО;

  • 66% — негативно относятся к водителям, которые ездят без страховки.

Ещё одно новшество: полисы на сутки

С 7 апреля в России действуют новые правила: теперь можно оформить ОСАГО сроком ровно на 24 часа, а не просто на календарный день. Это упростит жизнь тем, кто пользуется машиной эпизодически или перегоняет авто.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Наука и техника
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Не трогай это: как одна привычка увеличивает расходы на заправку
Авто
Не трогай это: как одна привычка увеличивает расходы на заправку Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Суд запретил работу с пометкой только для славян: неожиданные решения
Увлажнение и питание: как шерсть помогает вашим гортензиям
4,5 миллиарда лет эволюции: как Луна влияет на продолжительность суток и атмосферный кислород
Идиллия на дороге закончится: как камеры будут вычислять водителей без ОСАГО
Белоснежные окна без химии — вот как это делают профессионалы
Тосты на завтрак: почему диетологи бьют тревогу – главный секрет раскрыт
Золотая середина здоровья: фитнес-тренер назвал идеальное количество шагов в день (и это не 10000)
Многомиллионная коллекция Тома Круза: загадки, о которых все молчат
Эволюция стиля: как носить винтаж в 2025 году и выглядеть ультрасовременно
Священный вонючка: зачем люди почитают удода уже 3000 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.