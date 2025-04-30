Погоня за престижем обернулась провалом: 4 модели Mercedes, теряющие в цене рекордно быстро

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Mercedes — синоним роскоши и технологий. Но даже среди машин этой марки есть те, что теряют в стоимости быстрее, чем хотелось бы их владельцам. Почему это происходит — и какие именно модели стоит изучить повнимательнее?

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-AMG CLA 45

Почему престиж не спасает от падения цены

Финальная стоимость автомобиля на вторичном рынке зависит от множества факторов: спроса, наличия запчастей, состояния машины и даже модных тенденций. У некоторых моделей Mercedes ситуация усугубляется:

Высокой конкуренцией с аналогами дешевле;

Сложностями в обслуживании и ремонте;

Быстрым обновлением модельных рядов;

Проблемами в надёжности отдельных узлов.

1. Mercedes-Benz C-Class: звезда без статуса

Несмотря на все атрибуты премиума — роскошный интерьер, передовые системы безопасности и крутой MBUX, — C-Class быстро теряет в цене. Всё дело в том, что на рынке слишком много соперников вроде BMW 3-й серии и Audi A4, которые часто оказываются дешевле. А ещё компания сама регулярно подогревает интерес к новинкам, обесценивая прежние поколения.

2. Mercedes-Benz E-Class: слабое место — подвеска

Ещё один представитель бизнес-класса, E-Class, тоже не радует стабильностью цены. Причины:

Быстрый износ амортизаторов и элементов подвески;

Проблемы с пневматикой — частые поломки из-за утечек воздуха;

Сложности в восстановлении подвески после серьёзных повреждений.

Все эти факторы не только бьют по карману, но и отпугивают покупателей на вторичном рынке.

3. Mercedes-Benz GLE: не всегда кроссовер мечты

Удобный, просторный, семейный внедорожник — казалось бы, что может пойти не так? Но рынок меняется: спрос всё чаще смещается в сторону компактных кроссоверов. Плюс ценовые колебания в сегменте внедорожников обваливают стоимость GLE быстрее, чем предполагали производители.

4. Mercedes-Benz CLA: стиль против практичности

CLA собрал в себе всё, что любят заядлые автолюбители: красивый дизайн, престиж, удобство для семьи. Однако высокую цену отбивают не все: в сегменте есть много конкурентов дешевле. Поэтому стоимость CLA на вторичке проседает быстрее, чем хотелось бы его владельцам.

Уточнения

Mercedes-Benz - немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна "Mercedes-Benz Group".

