Погоня за престижем обернулась провалом: 4 модели Mercedes, теряющие в цене рекордно быстро

Mercedes — синоним роскоши и технологий. Но даже среди машин этой марки есть те, что теряют в стоимости быстрее, чем хотелось бы их владельцам. Почему это происходит — и какие именно модели стоит изучить повнимательнее?
Финальная стоимость автомобиля на вторичном рынке зависит от множества факторов: спроса, наличия запчастей, состояния машины и даже модных тенденций. У некоторых моделей Mercedes ситуация усугубляется:
Высокой конкуренцией с аналогами дешевле;
Сложностями в обслуживании и ремонте;
Быстрым обновлением модельных рядов;
Проблемами в надёжности отдельных узлов.
Несмотря на все атрибуты премиума — роскошный интерьер, передовые системы безопасности и крутой MBUX, — C-Class быстро теряет в цене. Всё дело в том, что на рынке слишком много соперников вроде BMW 3-й серии и Audi A4, которые часто оказываются дешевле. А ещё компания сама регулярно подогревает интерес к новинкам, обесценивая прежние поколения.
Ещё один представитель бизнес-класса, E-Class, тоже не радует стабильностью цены. Причины:
Быстрый износ амортизаторов и элементов подвески;
Проблемы с пневматикой — частые поломки из-за утечек воздуха;
Сложности в восстановлении подвески после серьёзных повреждений.
Все эти факторы не только бьют по карману, но и отпугивают покупателей на вторичном рынке.
Удобный, просторный, семейный внедорожник — казалось бы, что может пойти не так? Но рынок меняется: спрос всё чаще смещается в сторону компактных кроссоверов. Плюс ценовые колебания в сегменте внедорожников обваливают стоимость GLE быстрее, чем предполагали производители.
CLA собрал в себе всё, что любят заядлые автолюбители: красивый дизайн, престиж, удобство для семьи. Однако высокую цену отбивают не все: в сегменте есть много конкурентов дешевле. Поэтому стоимость CLA на вторичке проседает быстрее, чем хотелось бы его владельцам.
Mercedes-Benz - немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна "Mercedes-Benz Group".
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