Пять звёзд, да не те: чем краш-тесты в Китае отличаются от европейских

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Когда на российских дорогах доминировали западные машины, вопросы безопасности были понятны: за рулём автомобилей, проверенных по европейским стандартам. Теперь ситуация изменилась — на смену пришли китайские бренды, а вместе с ними и новые правила краш-тестов. Важно разобраться: одинаковы ли звёзды безопасности в Китае и Европе?

Фото: commons.wikimedia.org by 00crashtest1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Краш-тест

Euro NCAP и C-NCAP: кто за кем следовал

Европейская программа Euro NCAP появилась первой и стала эталоном для всех последующих систем, включая китайскую C-NCAP. При этом в Поднебесной тоже нашли, чем удивить: например, C-NCAP первой ввела обязательное тестирование электромобилей на безопасность батарей.

Обе программы пересматриваются регулярно: китайскую обновили в 2024 году, европейская ждёт крупное обновление в 2026-м.

Как проводят испытания в Китае и Европе

В основе систем — серия классических краш-тестов:

Фронтальный удар : в Китае на 55 км/ч, в Европе — на 50 км/ч.

Боковой удар : таран весом 1700 кг в Китае и 1400 кг в Европе.

Удар в столб : условия идентичные.

Удар сзади: кресло с манекеном разгоняют до 20 км/ч в Китае и до 24 км/ч в Европе.

Также везде есть тесты на безопасность для пешеходов — проверяют, насколько сильно машина травмирует людей при наезде.

Китайская особенность: испытания батарей

Уникальный тест C-NCAP — проверка прочности аккумуляторов у электромобилей. Автомобиль сталкивается с бетонной полусферой на скорости 30 км/ч, чтобы оценить риск короткого замыкания и перегрева батареи.

Что ещё проверяют: виртуальные тесты и технологии

Обе системы оценивают работу электронных помощников — например, автоторможение (AEB) и удержание полосы (LCA). В Китае в 2024 году тестирование усложнили: теперь отдельные баллы начисляются за адаптивные фары и предупреждения при открывании дверей.

Европейцы также делают акцент на безопасность женщин и детей: в тестах используются манекены разного роста и веса, а к системам помощи водителю предъявляются более жёсткие требования. С 2026 года автопроизводителей начнут штрафовать за слишком большие мультимедийные экраны, отвлекающие от дороги.

Кроме того, в Европе большое внимание уделяется эвакуации после аварии: как легко выбраться из машины и насколько быстро срабатывает вызов спасателей через eCall.

Что сложнее: китайский или европейский краш-тест

Теоретически, пройти европейские тесты труднее. Но сравнить напрямую непросто: мало машин тестировались сразу по двум программам. Тем не менее, пять звёзд получить можно и в Китае, и в Европе — важно лишь понимать, какие именно испытания стоят за этими звёздами.

Уточнения

Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение.

