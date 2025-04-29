Решили спрятать номер? Камеры увидят даже то, что не видно глазу

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Надежда на то, что грязный или повреждённый номер поможет избежать штрафа, сегодня — не более чем миф. Как пояснил порталу njcar.ru представитель ГАИ, современные технологии давно разрушили это заблуждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера фиксации

Камеры, которые не остановит ни грязь, ни туман

Автоматические комплексы фиксации нарушений работают без сбоев даже в дождь, снег или плотный туман. Более того, по количеству установленных систем Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. Попытки водителей спрятаться за загрязнённым номером оказываются бессмысленными: камеры оснащены нейросетями, которые восстанавливают утраченные символы, сверяют их с базами данных и идентифицируют автомобиль по марке и цвету.

Современные комплексы делают снимки как переднего, так и заднего номера, что практически исключает шанс уйти от ответственности.

Как нейросети находят даже скрытые номера

Технологии вышли далеко за рамки простой фотофиксации. Камеры не только распознают символы, но и считывают отражающие элементы номерных табличек. Дополнительная инфракрасная подсветка позволяет видеть контуры цифр даже ночью, в густом тумане или под проливным дождём.

После фиксации нарушения информация автоматически отправляется в профильные подразделения ГАИ, где инспекторы вручную проверяют данные. Благодаря такой системе вероятность ошибки минимальна: неправильная фиксация эвакуируемого автомобиля происходит лишь в одном случае на сто тысяч событий.

Какая ответственность за грязные или повреждённые номера

Представитель Госавтоинспекции напомнил: за номера, загрязнённые до состояния неразборчивости, предусмотрено административное наказание — предупреждение или штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Но если будет доказано, что номерной знак повреждён или скрыт умышленно, последствия куда серьёзнее:

штраф до 7500 рублей;

либо лишение водительских прав сроком до трёх месяцев.

Сегодня скрыть номер от камер стало практически невозможно, а попытки сделать это оборачиваются ещё большими проблемами.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

