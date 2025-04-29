Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частое мочеиспускание без видимых причин? Возможно, проблема на вашей тарелке
Растяжки тают, пятки гладкие: зачем девушки снова скупают аптечную Звездочку
Производители бьют тревогу: что может повлечь за собой рост евро
Тесто как пух, начинка как крем: ватрушки, которые влюбляют
Как сделать ваши цветочные горшки легче: идеи для заполнения дна
Секрет мягкого мяса: когда решетка лучше, чем шампуры
Этот пряный трюк сводит с ума домохозяек: полы пахнут как свежая выпечка
Регина Тодоренко эмоционально отреагировала на новости о своей беременности
Почему ваш омбре теряет яркость? Узнайте, как правильно ухаживать за таким цветом

Решили спрятать номер? Камеры увидят даже то, что не видно глазу

2:21
Авто

Надежда на то, что грязный или повреждённый номер поможет избежать штрафа, сегодня — не более чем миф. Как пояснил порталу njcar.ru представитель ГАИ, современные технологии давно разрушили это заблуждение.

Камера фиксации
Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера фиксации

Камеры, которые не остановит ни грязь, ни туман

Автоматические комплексы фиксации нарушений работают без сбоев даже в дождь, снег или плотный туман. Более того, по количеству установленных систем Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. Попытки водителей спрятаться за загрязнённым номером оказываются бессмысленными: камеры оснащены нейросетями, которые восстанавливают утраченные символы, сверяют их с базами данных и идентифицируют автомобиль по марке и цвету.

Современные комплексы делают снимки как переднего, так и заднего номера, что практически исключает шанс уйти от ответственности.

Как нейросети находят даже скрытые номера

Технологии вышли далеко за рамки простой фотофиксации. Камеры не только распознают символы, но и считывают отражающие элементы номерных табличек. Дополнительная инфракрасная подсветка позволяет видеть контуры цифр даже ночью, в густом тумане или под проливным дождём.

После фиксации нарушения информация автоматически отправляется в профильные подразделения ГАИ, где инспекторы вручную проверяют данные. Благодаря такой системе вероятность ошибки минимальна: неправильная фиксация эвакуируемого автомобиля происходит лишь в одном случае на сто тысяч событий.

Какая ответственность за грязные или повреждённые номера

Представитель Госавтоинспекции напомнил: за номера, загрязнённые до состояния неразборчивости, предусмотрено административное наказание — предупреждение или штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Но если будет доказано, что номерной знак повреждён или скрыт умышленно, последствия куда серьёзнее:

  • штраф до 7500 рублей;

  • либо лишение водительских прав сроком до трёх месяцев.

Сегодня скрыть номер от камер стало практически невозможно, а попытки сделать это оборачиваются ещё большими проблемами.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Не спешите с посадкой картофеля: советы для лучшего урожая
Чистка лица как волшебство: приготовьтесь к лету с идеальной кожей
Зеркальное лицо без фильтров: что скрывает утро корейской девушки
Как сжечь жир без тренажеров: топ-5 простых, но убийственных упражнений
Учёные приручили свет с помощью двойной метаповерхности: новая технология перевернёт науку
Шпионские снимки раскрыли новую внешность Jeep Cherokee 2026 — не все так просто
Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Деньги теряют цену: как золото обесценивает валюту
Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.