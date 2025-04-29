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Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции

2:35
Авто

Современные автомобили пестрят технологиями, обещающими экономию топлива и заботу об экологии. Одна из таких функций — система автоматической остановки и запуска двигателя ("старт-стоп"), которая отключает мотор на светофорах и при временных остановках. На бумаге — сплошная польза: меньше выбросов, ниже расход бензина. Но не всё так просто.

Салон китайского минивэна GAC GN8
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон китайского минивэна GAC GN8

Как работает "старт-стоп" — и в чём подвох

Эта система уже стала стандартом для большинства новых машин. Но эксперты по ремонту из компании Bumper советуют водителям не полагаться на неё бездумно. По их словам, постоянная нагрузка на стартер и аккумулятор при включении и выключении двигателя может привести к ускоренному износу важных компонентов.

"Стартер и аккумулятор постоянно находятся под нагрузкой, а многократные остановки и запуски могут негативно сказаться на них, особенно со временем", — предупреждают в Bumper.

Что говорят механики

Американский автомеханик Скотти Килмер добавляет масла в огонь: по его словам, до 97% износа двигателя происходит именно в момент запуска. Логично, что система, заставляющая мотор многократно останавливаться и запускаться, может ускорить его старение.

Кому особенно стоит насторожиться

Если вы часто ездите по городу, совершаете короткие поездки с постоянными остановками, система "старт-стоп" может скорее навредить, чем помочь. Представитель Bumper подчёркивает:

"Для водителей, которые в основном совершают короткие поездки по городу, риски выше. При необходимости отключение системы "старт-стоп" может помочь продлить срок службы двигателя и сократить долгосрочные расходы".

Как отключить функцию

Кнопка отключения системы есть почти в каждом автомобиле — её легко найти на панели: обычно это круглая иконка с буквой "A". И хотя "старт-стоп" может быть полезен на трассе или в пробках, она не универсальна. Особенно если вы владеете автомобилем не первого года.

"Если вы ежедневно ездите по дорогам с частыми остановками и стартами, возможно, стоит отключить эту функцию — особенно если вы водите старый автомобиль или хотите избежать преждевременного износа двигателя", — добавляет эксперт.

Сегодня, когда многие предпочитают дольше не менять машину из-за высоких цен, такие мелкие решения могут серьёзно повлиять на срок её службы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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