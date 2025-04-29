Мама не простит: рассада на дачу должна приехать в целости, но как это сделать

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Подготовка начинается заранее: за 1–2 дня до поездки полейте рассаду — почва должна быть влажной, но не мокрой. Это поможет сохранить корни и предотвратит пересыхание в дороге. За неделю до перевозки стоит вынести растения на балкон: так рассада адаптируется к прохладе и ветру.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада помидоров

Выбор упаковки

Для перевозки подойдут пластиковые контейнеры, ящики из-под фруктов или специальные садовые ёмкости. Ставить ящики друг на друга не стоит: лучше размещать их в один уровень или использовать прокладки из плотного картона между "этажами".

Где разместить рассаду в машине

Идеально — в салоне: на заднем сиденье или полу между сиденьями. Так проще контролировать микроклимат. В багажник можно ставить только крупные ящики, но стоит укрыть их агроволокном, чтобы создать эффект парника.

Фиксация и температурный режим

Ящики должны быть прочно закреплены ремнями безопасности или размещены плотно друг к другу. Растения не должны лежать на боку! Оптимальная температура перевозки: +12…+18 °C.

На что обратить внимание в пути

Не оставляйте машину с рассадой на жаре с заглушённым двигателем.

Следите за проветриванием или работой кондиционера.

Разные виды рассады лучше промаркировать заранее.

Особые рекомендации

Перцы и томаты боятся сквозняков — укрывайте их дополнительно.

Огурцы плохо переносят холод — только салон!

Капуста менее прихотлива, но тоже требует аккуратной перевозки.

Финальный штрих

По приезде полейте растения водой с добавлением стимулятора роста — это поможет им быстрее восстановиться после дороги, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

