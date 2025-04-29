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Машины для тех, кто выбирает комфорт: что стоит купить в 2025 году

2:12
Авто

С возрастом всё больше ценишь удобство, тишину в салоне и уверенность за рулём. Мощные движки и дерзкий дизайн отходят на второй план: хочется просто спокойно доехать до дачи или магазина — без суеты и приключений. Мы собрали машины, которые идеально подходят для тех, кто выбирает разумный комфорт.

Hyundai creta
Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai creta

Что было важно при выборе:

  • Удобная посадка и мягкие сиденья

  • Тишина в салоне

  • Плавная подвеска

  • Лёгкое рулевое управление

  • Автоматическая коробка передач

  • Высокий клиренс

  • Доступность в обслуживании

Топ-7 машин для комфортной езды

1. Hyundai Creta

Компактный кроссовер с высоким клиренсом, удобными сиденьями и мягкой подвеской. Надёжная и недорогая в обслуживании.

Что брать: комплектацию Comfort с автоматом.

2. Kia Rio X

Почти "Крета”, но в кузове хэтчбек. Высокий клиренс, просторный салон и адекватная цена.

Что брать: комплектацию Prestige с автоматом.

3. Renault Duster

Если хочется периодически выбираться на природу — это ваш вариант. Высокий клиренс, полный привод и крепкая подвеска.

Что брать: комплектацию Privilege с автоматом и полным приводом.

4. Skoda Rapid

Практичный лифтбек с огромным багажником и экономичным мотором. Для тех, кто любит дальние поездки.

Что брать: комплектацию Ambition с автоматом.

5. LADA Vesta

Отличный вариант для тех, кто ищет новую машину за доступные деньги. Просторный салон и современный дизайн.

Что брать: комплектацию Luxe с автоматом.

6. Toyota Corolla

Классика надёжности. Комфортная езда, плавная подвеска, идеальная работа автомата.

Что брать: комплектацию Comfort с автоматом.

7. Nissan Qashqai

Стильный кроссовер с мягкой подвеской и современным салоном. Хороший вариант для города и трассы.

Что брать: комплектацию SE+ с автоматом и полным приводом.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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