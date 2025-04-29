Машины для тех, кто выбирает комфорт: что стоит купить в 2025 году

С возрастом всё больше ценишь удобство, тишину в салоне и уверенность за рулём. Мощные движки и дерзкий дизайн отходят на второй план: хочется просто спокойно доехать до дачи или магазина — без суеты и приключений. Мы собрали машины, которые идеально подходят для тех, кто выбирает разумный комфорт.
Удобная посадка и мягкие сиденья
Тишина в салоне
Плавная подвеска
Лёгкое рулевое управление
Автоматическая коробка передач
Высокий клиренс
Доступность в обслуживании
1. Hyundai Creta
Компактный кроссовер с высоким клиренсом, удобными сиденьями и мягкой подвеской. Надёжная и недорогая в обслуживании.
Что брать: комплектацию Comfort с автоматом.
2. Kia Rio X
Почти "Крета”, но в кузове хэтчбек. Высокий клиренс, просторный салон и адекватная цена.
Что брать: комплектацию Prestige с автоматом.
3. Renault Duster
Если хочется периодически выбираться на природу — это ваш вариант. Высокий клиренс, полный привод и крепкая подвеска.
Что брать: комплектацию Privilege с автоматом и полным приводом.
4. Skoda Rapid
Практичный лифтбек с огромным багажником и экономичным мотором. Для тех, кто любит дальние поездки.
Что брать: комплектацию Ambition с автоматом.
5. LADA Vesta
Отличный вариант для тех, кто ищет новую машину за доступные деньги. Просторный салон и современный дизайн.
Что брать: комплектацию Luxe с автоматом.
6. Toyota Corolla
Классика надёжности. Комфортная езда, плавная подвеска, идеальная работа автомата.
Что брать: комплектацию Comfort с автоматом.
7. Nissan Qashqai
Стильный кроссовер с мягкой подвеской и современным салоном. Хороший вариант для города и трассы.
Что брать: комплектацию SE+ с автоматом и полным приводом.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.