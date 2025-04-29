Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025

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Рамные внедорожники остаются вне конкуренции на разбитых дорогах и в непогоду. Хотите уверенно штурмовать колеи, ямы и сугробы? Тогда рама — ваш лучший друг. Правда, удовольствие это стоит недёшево.

Фото: wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ TANK 300

Рассказываем, что ещё доступно в России новым, и какие бюджеты готовить.

Японская классика

Toyota Land Cruiser 300

Тот самый "Крузак" на настоящей раме. Стал легче, мощнее, но и дороже: цена начинается от 12,7 млн рублей. Бензиновая V6 на 415 л. с. или дизель на 299 л. с. Приходится переплачивать за надёжность и легендарную проходимость.

Toyota Land Cruiser Prado (250)

Свежий Прадо выглядит даже интереснее старшего брата. Дизель 204 л. с., бензиновая турбочетвёрка 281 л. с. Цена — от 9-10 млн рублей.

Suzuki Jimny

Миниатюрный, квадратный и настоящий рамник. Отличный вариант для экспедиций, но не для города. Цена — от 3,8 до 4,5 млн рублей за трёх- или пятидверную версию.

Корейский комфорт

Kia Mohave

Крепкий рамник для семьи. Турбодизель 260 л. с., независимая подвеска, высокий комфорт на шоссе. Стоит 7,5-8 млн рублей.

Китайский напор

Tank 300

Компактнее Прадо, симпатичнее и заметно дешевле — от 4,3 до 5 млн рублей. Есть понижайка, блокировки, но "приборка" — цифровая, без аналоговых стрелок.

Tank 500

Почти премиальный уровень, но и ценник под 7 млн рублей. Большой, роскошный и готовый к бездорожью.

Родная классика

УАЗ Патриот

Бюджетный рамник с архаичным комфортом и доступной починкой. Цена — от 1,8 до 2,2 млн рублей. Для города почти бесполезен, но за городом — король.

УАЗ Hunter

Самый бюджетный вариант — от 1,55 млн рублей. Спартанский салон, древняя техника, но живучесть вне асфальта легендарная.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

