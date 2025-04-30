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Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую

1:55
Авто

Мировые автопроизводители советуют менять обычные свечи зажигания каждые 30 000 км, а иридиевые — раз в 90 000 км. Но всегда ли стоит слепо следовать этим рекомендациям?

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

На практике многое зависит не от пробега, а от реального состояния свечей. Если на электродах появился нагар, свечи замаслились или износились, ставить их обратно не только бесполезно, но и опасно.

Главный враг свечей — не столько километры, сколько плохое топливо. Осадок и копоть быстро блокируют искру, даже если сами свечи ещё в приличном состоянии. Чтобы продлить их срок службы, достаточно заправляться на проверенных АЗС и следить за состоянием двигателя. Исправный мотор сам по себе бережёт свечи.

Менять свечи каждые 30 000 км при хорошем топливе и исправной машине — вовсе не обязательное правило. Они спокойно могут прослужить до 50 000 км без малейшего ущерба для двигателя.

Если мотор работает с перебоями, а топливо оставляет желать лучшего, снятые свечи могут неприятно удивить слоем нагара и пятнами масла. Паниковать не стоит. Мягкая ветошь и специальные чистящие средства помогут вернуть свечам приличный вид.

Свечи зажигания — надёжный элемент, способный проработать гораздо дольше заявленных сроков. Формальная замена по регламенту часто оборачивается пустой тратой денег. Гораздо разумнее ориентироваться на реальное состояние свечей, а не только на сухие рекомендации. В реальности стандартные свечи легко выдерживают 50-60 тысяч километров, а иридиевые спокойно работают до 150 000 км, обеспечивая стабильную искру и надёжную работу двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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