Renault Boreal рвется на рынок: чем удивит новый внедорожник за пределами Европы

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Renault продолжает расширять свою линейку внедорожников. Следом за недавним Kardian компания представила ещё одну новинку — Boreal, ориентированную на рынки за пределами Европы.

Фото: Own work by Wizly-08, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Technocentre Renault

Пока официально показали только багажник Boreal, но уже известно, что это будет компактный семейный внедорожник С-сегмента. В отличие от моделей вроде Captur, Arkana или Rafale, новый Boreal рассчитан на покупателей в Центральной и Южной Америке, где Renault активно конкурирует с такими брендами, как Fiat.

Boreal можно считать "старшим братом" недавно представленного Kardian. Если последний создан для городских условий, то Boreal обещает быть более просторным и универсальным, постепенно распространяясь более чем в 70 странах.

В начале года бразильские журналисты писали о том, что Boreal станет близким родственником Dacia Bigster. Поскольку бренд Dacia не представлен в Латинской Америке, Renault раньше просто меняла эмблемы на некоторых моделях. Однако теперь компания стремится усилить позиции за счёт создания более самобытных и ценных продуктов под собственным именем.

Есть большая вероятность, что Boreal появится и в других странах за пределами Латинской Америки — например, в Турции, где уже успешно продаётся Renault Duster.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

