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Почему двигатель глохнет на ходу: скрытые причины, о которых знают не все

1:46
Авто

Во время движения двигатель может внезапно начать работать неровно или даже заглохнуть. Это явный признак того, что где-то в системе возникли неполадки.

двигатель
Фото: Freepik by aopsan is licensed under Рublic domain
двигатель

При нормальной работе прогретого двигателя внутреннего сгорания обороты должны удерживаться в пределах 800-1000 об/мин. Если же стрелка тахометра скачет от 500 до 1500 об/мин, стоит задуматься о возможных проблемах.

Одной из самых частых причин становится некачественное топливо. Оно вызывает засорение форсунок и нагар на свечах зажигания. Чтобы восстановить работу мотора, стоит заменить свечи, прочистить форсунки и заправляться только на проверенных АЗС.

Не стоит исключать и засорение топливного фильтра или поломку бензонасоса. Проблема устраняется заменой фильтра и проведением диагностики насоса.

Если двигатель "троит", чаще всего дело в системе зажигания. Повреждённые свечи, неисправные катушки или высоковольтные провода могут стать причиной нестабильной работы. В этом случае поможет замена повреждённых компонентов.

Иногда виновником становится клапан EGR. Его неисправность приводит к резкому падению оборотов или полной остановке мотора. Очистка или замена клапана помогает вернуть двигателю стабильность.

Наконец, нельзя забывать о возможных сбоях в работе блока управления двигателем, датчика дроссельной заслонки или регулятора холостого хода. Эти элементы играют важную роль в поддержании устойчивой работы мотора. При подозрении на их неисправность стоит обратиться в специализированный сервис для полноценной диагностики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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