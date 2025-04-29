Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные приручили свет с помощью двойной метаповерхности: новая технология перевернёт науку
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке
Деньги теряют цену: как золото обесценивает валюту
Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта
Лера Кудрявцева пригрозила дочери увольнением
Сокращение бюджета NIH: к каким последствиям это приведёт для науки
Ошибка, которую допускают все при нанесении масок для лица
Падение Трампа: Америка показывает свое отношение к президенту

Шпионские снимки раскрыли новую внешность Jeep Cherokee 2026 — не все так просто

2:07
Авто

На свежих шпионских снимках впервые в деталях показали новый Jeep Cherokee 2026 года. Модель создана на большой платформе STLA и в будущем будет предлагаться как с гибридными, так и с электрическими силовыми установками.

Jeep
Фото: Own work by G. Edward Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Jeep

Внешне внедорожник получил переработанную решётку радиатора с пятью вертикальными прорезями. Они выглядят тоньше и рельефнее, чем у Grand Cherokee, но без фирменной надписи, как у Wagoneer. Название "Cherokee" пока под вопросом — обсуждается возможность его замены из уважения к нации чероки.

Салон стал заметно современнее: удлинённая цифровая приборная панель, наклонный сенсорный экран и отдельная сенсорная панель для климата. На центральной консоли — поворотный переключатель передач и тумблер режимов движения. Есть предположение, что появится третий дисплей для пассажира, как у Wagoneer S.

Запуск производства намечен на осень 2025 года, официальный дебют — в 2026 году.

Тем временем Alfa Romeo переживает непростой период. Производство на заводах в Италии в 2025 году резко сократилось. В Кассино за первый квартал выпустили всего 4655 автомобилей, а на заводе в Помильяно-д'Арко — 5016 единиц, что на 30% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше половины выпуска приходится на Stelvio, затем идут Giulia и Maserati Grecale. Падение связано с окончанием коммерческого цикла моделей и переходом на экологичные технологии. Даже рестайлинг Tonale, намеченный на середину 2025 года, может не спасти положение.

На спасение бренда возлагаются большие надежды: обновлённый Stelvio на платформе STLA, с электрическими версиями, способными проезжать до 800 км без подзарядки, обещает стать новой вехой в истории Alfa Romeo.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня
Садоводство, цветоводство
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня Аудио 
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Садоводство, цветоводство
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Последние материалы
Выращивание микрозелени без земли: удобное решение для городских жителей
Призыв к Израилю: мир настаивает на выводе войск из Газы
Маньяк во главе государства: Зеленский намерен сорвать переговоры террором
Еда из бабушкиной кастрюли, которая делает кожу младенческой, а волосы — железными
Надежда на мир: БРИКС надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине
Космический динозавр, существующий с момента создания Вселенной
Приятный человек: Америка призналась, что лучше вести диалог с Путиным
Миф о двух литрах воды: названа настоящая норма гидратации
Топ-10 кремов для тела: почувствуйте себя богиней с нежной и бархатистой кожей
Дом мечты с подвохом: один элемент дизайна может всё испортить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.