Шпионские снимки раскрыли новую внешность Jeep Cherokee 2026 — не все так просто

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На свежих шпионских снимках впервые в деталях показали новый Jeep Cherokee 2026 года. Модель создана на большой платформе STLA и в будущем будет предлагаться как с гибридными, так и с электрическими силовыми установками.

Фото: Own work by G. Edward Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Jeep

Внешне внедорожник получил переработанную решётку радиатора с пятью вертикальными прорезями. Они выглядят тоньше и рельефнее, чем у Grand Cherokee, но без фирменной надписи, как у Wagoneer. Название "Cherokee" пока под вопросом — обсуждается возможность его замены из уважения к нации чероки.

Салон стал заметно современнее: удлинённая цифровая приборная панель, наклонный сенсорный экран и отдельная сенсорная панель для климата. На центральной консоли — поворотный переключатель передач и тумблер режимов движения. Есть предположение, что появится третий дисплей для пассажира, как у Wagoneer S.

Запуск производства намечен на осень 2025 года, официальный дебют — в 2026 году.

Тем временем Alfa Romeo переживает непростой период. Производство на заводах в Италии в 2025 году резко сократилось. В Кассино за первый квартал выпустили всего 4655 автомобилей, а на заводе в Помильяно-д'Арко — 5016 единиц, что на 30% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше половины выпуска приходится на Stelvio, затем идут Giulia и Maserati Grecale. Падение связано с окончанием коммерческого цикла моделей и переходом на экологичные технологии. Даже рестайлинг Tonale, намеченный на середину 2025 года, может не спасти положение.

На спасение бренда возлагаются большие надежды: обновлённый Stelvio на платформе STLA, с электрическими версиями, способными проезжать до 800 км без подзарядки, обещает стать новой вехой в истории Alfa Romeo.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

