Когда нет компрессора: проверенные лайфхаки для подкачки шин в экстренных условиях

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В сети полно советов о том, как накачать колесо без обычного компрессора. Владелец шиномонтажной мастерской поделился, какие из них действительно работают, а какие могут только навредить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сломавшаяся машина на дороге

Если колесо спустило в городе, серьёзных проблем обычно не возникает - можно одолжить компрессор у других водителей или купить новый в автомагазине. Но на загородной трассе, вдали от заправок и магазинов, приходится проявлять находчивость.

Самый надёжный способ - обратиться за помощью к дальнобойщикам. Их большегрузы с пневматическими тормозами могут подать мощный поток воздуха через специальный шланг. Также можно добраться до заправки с помощью попутной машины и там бесплатно подкачать шину.

В интернете советуют использовать баллончики со сжатым воздухом, но это не лучший вариант. Даже для небольшого колеса понадобится 20-25 литров воздуха, а это десятки баллонов. К тому же важно выбирать баллончики без агрессивных наполнителей, например, для чистки офисной техники.

Эффектно, но небезопасно выглядит метод "посадки" шины на диск при помощи воспламенения паров топлива. Однако накачать колесо этим способом не получится — максимум 0,3-0,4 атмосферы, чего недостаточно для дальнейшей езды.

Иногда предлагают использовать огнетушитель. Но и здесь результат оставляет желать лучшего: давление будет не выше 0,2 атмосферы.

Подключение шланга к выхлопной трубе действительно может дать результат - при хорошем уплотнении выпускной системы двигатель развивает давление до двух бар. Однако этот метод опасен для выхлопной системы автомобиля и может привести к дорогостоящему ремонту.

Попытка перекачать воздух из других колёс выглядит заманчиво, но на практике часто приводит к полной потере давления из-за особенностей вентилей и риска ошибок.

На деле большинство альтернативных способов больше напоминают борьбу с последствиями, чем реальное решение проблемы. Самым разумным выходом остаётся наличие исправной запаски и небольшого электрического компрессора в багажнике. Это универсальные и надёжные помощники, которые однажды могут спасти не только вас, но и других водителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

