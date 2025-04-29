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Последний шанс урвать иномарку дёшево: перегон авто из-за рубежа бьёт все рекорды

2:35
Авто

Весной 2025 года спрос на доставку автомобилей из-за границы вырос почти на четверть. Снижение курса доллара и ужесточение правил уплаты утилизационного сбора сделали покупку за рубежом особенно привлекательной. Сегодня всё больше россиян заказывают перегон машин — как азиатских, так и европейских марок.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Какие автомобили везут и откуда

По данным сервисов, спрос на перегон вырос на 22%, а на поиск водителей — на треть. В основном покупатели заказывают машины с пробегом — Toyota, BMW, Mercedes-Benz. Причём выгоднее стало привозить европейские бренды из Китая: локальная сборка удешевляет автомобили на 15-20%. Например, электрокроссовер BMW iX3 из Китая обойдётся куда дешевле, чем из Германии.

Клиентов привлекают знакомые марки, подтверждённый пробег и прозрачная история машины.

Популярными направлениями остаются Южная Корея и Япония, где автомобили с честным пробегом обходятся на 25-30% дешевле аналогов на российском рынке.

Почему сейчас выгоднее покупать за границей

Падение курса доллара сделало покупку машин в валюте доступнее.
При дефиците новых моделей и запчастей в России ввоз подержанных машин стал единственным драйвером для рынка.

Даже с учетом доставки и оформления многие автомобили оказываются дешевле местных аналогов.

При этом утилизационный сбор, который с 1 мая 2025 года будут рассчитывать по новой схеме (от средней рыночной стоимости в России, а не от цены за рубежом), подстегнул кратковременный всплеск спроса в марте-апреле.

Некоторые модели, такие как BMW, Chevrolet и Audi, скорее всего, избежат ужесточённых ставок, что может ещё больше увеличить их популярность.

Какие риски скрываются за покупкой

Вместе с ростом интереса активизировались и мошенники:

  • используют подставные лица для оформления ввоза,

  • подменяют документы на аукционные машины,

  • вводят покупателей в заблуждение по суммам уплаты утильсбора.

Чтобы не попасть в ловушку, эксперты советуют тщательно проверять таможенные правила, документы на автомобиль и консультироваться с юристами.

Также важно заранее уточнить условия страхования купленного за границей автомобиля и требования для его регистрации, сообщают Известия.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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