Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо

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Сегодня даже обслуживание относительно новых автомобилей может обернуться неприятными сюрпризами. Особенно это касается моделей с современными дизельными двигателями и сложными системами очистки выхлопных газов.

Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пежо 5008

С такой ситуацией столкнулся житель Венгрии, который вместе с женой решил продать свой Peugeot 5008 1.5 Blue HDI 2020 года выпуска после того, как сервис выставил счёт на ремонт в размере почти 900 тысяч форинтов. Причиной стали сбои в системе очистки выхлопа.

Как всё началось

Когда на одометре автомобиля было 103 тысячи километров, на дисплее загорелось предупреждение о "экологической ошибке" с таймером отключения запуска через 1100 километров. Подобные сообщения появлялись и ранее, но в первый раз, при пробеге 65 тысяч километров, машину успели отремонтировать по гарантии — тогда бесплатно заменили бак AdBlue.

AdBlue - это высокочистый раствор мочевины и воды, который подаётся в SCR-катализатор (Selective Catalytic Reduction), нагретый до 250 °C. Там выделяющаяся аммиачная смесь помогает расщеплять вредные оксиды азота в выхлопе на безвредные азот и воду.

Если какая-то часть системы выходит из строя, автомобиль продолжает ездить только ограниченное время — обычно чуть больше тысячи километров — после чего блок управления отключает возможность запуска двигателя для соблюдения экологических норм.

Почему ремонт оказался таким дорогим

После первой замены бак AdBlue проработал ещё 38 тысяч километров без проблем. Однако затем ошибка возникла снова. Сервис после диагностики обнаружил неисправность в системе впрыска AdBlue. Балашу пришлось оплатить ремонт стоимостью 80 тысяч форинтов, поскольку пробег уже превышал гарантийные 100 тысяч километров.

К сожалению, уже через сто километров после ремонта появилась новая проблема: сервис диагностировал поломку FAP-катализатора (фильтра твёрдых частиц), стоимость замены которого составила астрономические 720 тысяч форинтов. Вся стоимость ремонта с работами превысила 949 тысяч форинтов.

Важно понимать, что в двигателях Stellantis система FAP совмещает два компонента — и катализатор SCR, и фильтр твёрдых частиц. Последний собирает сажу, которая затем сжигается в процессе контролируемой регенерации при высоких температурах.

Балаш попытался добиться бесплатной замены через производителя, аргументируя это тем, что ранее уже проводились ремонты системы, а пробег превышен всего на 3300 километров. Однако в течение долгого времени не получил ответа от официального дилера.

Уточнения