Французы делают комфорт доступным: новая версия Citroën C4

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Спустя несколько месяцев после запуска обновлённой Citroën C4 бренд представил новую специальную версию — C4 Collection 2025. Эта модификация расширяет модельный ряд, предлагая богатое оснащение на базе комплектации Plus. Буква "C" в названии модели символизирует характер (Carattere), комфорт (Comfort) и связь (Connettività) - три основных элемента, лежащих в основе проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Citroen C4

Что предлагает Citroën C4 Collection

Новинка ориентирована на тех, кто ищет более просторную альтернативу популярной C3, но хочет сохранить доступную цену. Среди отличительных черт модели — 18-дюймовые легкосплавные диски Amber Black, чёрные матовые аэродинамические вставки, двухцветная крыша Perla Nera и тонированные задние стёкла. Специальный шильдик "Collection" и красные декоративные элементы добавляют автомобилю стильности.

Модель доступна в цветах Okenite White, Mercury Grey, Perla Nera Black и Eclipse Blue. В салоне установлен серый текстильный интерьер TEP с сиденьями Citroën Advanced Comfort Urban Grey, дополненный мягкими подлокотниками. Также предлагается цифровая приборная панель с 7-дюймовым дисплеем и 10-дюймовый экран мультимедиа с навигацией 3D.

Автомобиль поддерживает голосового помощника ("Привет, Citroën") и интеграцию с системами ChatGPT, Android Auto и Apple CarPlay.

Технические характеристики

Гибридная версия Hybrid 145 CV

Оснащается 1,2-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 136 л. с. и электромотором на 28 л. с., обеспечивая суммарную тягу в 230 Нм. Комплект дополняют стартер-генератор на 48 В, литий-ионная батарея на 432 Вт⋅ч и автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Электрическая версия

Предлагает электродвигатель мощностью 115 кВт и аккумулятор ёмкостью 54 кВт⋅ч, что позволяет проезжать до 415 км на одной зарядке. С июля 2025 года электроверсия будет поддерживать технологию V2L (Vehicle-to-Load), позволяющую питать внешние устройства напрямую от батареи автомобиля.

Стоимость и доступность

Базовая Citroën C4 стоит от 24 950 евро. Версия Collection обойдётся минимум в 30 150 евро, а электромодификация — в 37 850 евро. Первые поставки новых моделей начнутся в июне 2025 года. Подробную информацию о предложении можно получить в официальных дилерских центрах Citroën.

Уточнения

Citroën C4 — семейство автомобилей C-сегмента французской компании Citroën, входящей в концерн PSA Peugeot Citroën.

