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Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault

Авто

Хотите практичный кроссовер, но не готовы тратить огромные суммы? Не переживайте: на рынке подержанных автомобилей есть немало отличных вариантов по доступным ценам.

Renault Kadjar
Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Kadjar

Эксперты британского издания WhatCar составили список из 10 моделей разных размеров, каждая из которых укладывается в бюджет до 10 000 фунтов стерлингов (примерно 23 400 левов). Все автомобили прошли тестирование командой WhatCar перед тем, как попасть в подборку.

Эти кроссоверы отличаются просторным салоном, удобством в повседневной эксплуатации и хорошими ходовыми характеристиками. Они охватывают разные сегменты — от компактных городских моделей до более вместительных семейных машин.

Renault Kadjar — один из примечательных вариантов в списке.

Сильные стороны:

  • просторный салон
  • багажник больше
  • чем у "родственника" Nissan Qashqai,
  • бесшумные бензиновые двигатели.

Слабые стороны:

  • качество материалов отделки оставляет желать лучшего
  • тормоза могут раздражать своей работой
  • подвеска — излишней жёсткостью.

Renault Kadjar — это красивый, просторный и недорогой в обслуживании семейный кроссовер, созданный на базе второго поколения Nissan Qashqai. Хотя качество интерьера неоднозначно, надёжность модели за последние годы заметно улучшилась. Это делает Kadjar отличным выбором для тех, кто ищет практичное и проверенное временем решение.

Уточнения

Renault Kadjar — компактный кроссовер, производящийся компанией Renault с 2015 года.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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