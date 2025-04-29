Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира

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До недавнего времени двигатели внутреннего сгорания и электромобили считались противоположностями. Но испанская компания INNengine доказала, что их можно объединить совершенно новым способом, который может перевернуть рынок гибридов в ближайшие годы.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

Революция без старых схем

INNengine разработала двигатель с нуля, полностью отказавшись от привычных принципов построения моторов. Идея создания компактного, лёгкого и тихого агрегата уже заинтересовала автогигантов, таких как Renault и Geely.

Их разработка — это не просто очередная модификация традиционного двигателя. Это компактный агрегат весом всего 35 кг, который по мощности вдвое превосходит обычные двухтактные двигатели и в четыре раза — четырёхтактные аналоги, при этом значительно снижая выбросы CO₂.

Принцип работы и особенности

Новый двигатель построен на базе противоположно движущихся поршней и системы переменного сжатия. Такая схема естественным образом компенсирует вибрации и позволяет адаптировать двигатель под разные режимы — экономичный или мощностной.

Отдельное внимание разработчики уделили эффективности: благодаря лёгкой конструкции и оптимизированному процессу сгорания топлива, расход снижается, а выбросы вредных веществ становятся минимальными.

Перспективы и первые испытания

INNengine подчёркивает: их двигатель не призван заменить классические ДВС, а предназначен для новой концепции гибридов, где двигатель внутреннего сгорания станет, по сути, генератором для электродвигателя.

Ещё одно важное преимущество — низкая стоимость производства. По расчётам компании, новый двигатель будет на 40% дешевле в изготовлении и не потребует редких материалов или кардинально новых технологий.

В ближайшие месяцы прототип двигателя начнёт испытания в рамках партнёрства Horse — совместного предприятия Renault и Geely. Если тесты окажутся успешными, новые гибридные модели с революционным мотором могут появиться уже в ближайшем будущем.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

