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Не заряжайте свой телефон в китайских электромобилях — предупреждают сотрудники оборонных компаний

2:39
Авто

Оборонные компании Великобритании советуют своим сотрудникам не подключать телефоны к китайским электромобилям. Причина — риск утечки конфиденциальных данных и угрозы национальной безопасности.

Китайский автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль

Осторожность на колёсах

Руководители ведущих британских оборонных предприятий сообщили: сектор стал внимательнее относиться к китайским электрокарам. После запрета Министерства обороны использовать такие машины на секретных объектах сотрудников просят оставлять электромобили за три километра от работы.

В числе компаний, принявших дополнительные меры безопасности, оказались BAE Systems, Rolls Royce, Raytheon, Lockheed Martin и Thales. Сотрудникам запрещено подключать телефоны через Bluetooth или кабель, обсуждать работу в автомобиле и парковаться рядом с производственными площадками.

Чем грозит простая зарядка

"Ваш автомобиль может не только отслеживать маршруты, но и собирать текстовые сообщения, голосовые записи и рабочие документы", — объяснили в оборонной отрасли.

Он добавил, что такая информация может быть интересна китайским спецслужбам.

Проблема стоит особенно остро на фоне роста популярности китайских брендов, таких как BYD, Ora, Geely и XPENG. Некоторые автомобилисты могут даже не догадываться, что известные марки MG, Volvo и Polestar тоже принадлежат китайским компаниям.

Ответ производителей и реакция отрасли

Производитель XPENG заявил, что его внедорожник G6 соответствует стандартам Великобритании и ЕС по защите данных.

"XPENG серьёзно относится к защите личной информации клиентов и соблюдает все местные законы", — подчеркнул представитель компании.

Тем временем в отрасли остаются опасения. По словам научного сотрудника Королевского института объединённых служб Джозефа Жарнецки, оборонные подрядчики действуют обоснованно, учитывая высокую ценность их интеллектуальной собственности для шпионажа.

Взвешенные мнения

Не все эксперты считают угрозу неминуемой.

"Пока нет реальных доказательств, что китайские автомобили распространяют вредоносное ПО. Теоретические атаки существовали только в лабораториях", — заметил Джеймс Бор из компании Bores Group.

Тем не менее осторожность остаётся приоритетом. Как отметили в Lockheed Martin, компания постоянно работает над снижением рисков для своих объектов и сотрудников.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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