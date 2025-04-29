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Машины-призраки на улицах: как хитрые водители обводят камеры вокруг пальца

2:30
Авто

С каждым годом хитрости на дорогах становятся всё изощрённее. Теперь некоторые автомобилисты используют специальные "призрачные номера", которые делают их машины невидимыми для камер контроля скорости и автобусных полос. Эти номера, изготовленные с применением светоотражающих технологий, невозможно корректно считать с помощью обычных камер. Практика незаконна, но её популярность растёт.

Дорожная камера
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожная камера

Как работают "невидимые" номера

Призрачные номера, также известные как 3D- или 4D-знаки, отражают вспышки камер, что мешает системам автоматического распознавания номеров фиксировать правонарушителей. Два года назад профессор Фрейзер Сэмпсон, тогда ещё глава национальной системы ANPR (автоматического распознавания номерных знаков), предупреждал: каждый 15-й водитель способен обмануть камеры с помощью подобных уловок.

В переписке с министром транспорта Марком Харпером профессор выразил сожаление, что против этой лазейки не принимаются активные меры. Он отмечал, что точность распознавания номеров — всего 97%, а это приводит к 2,4 миллионам ошибок в день.

Новые меры против нарушителей

Чтобы бороться с новой схемой, власти начали устанавливать усовершенствованные камеры. Так, в Вулверхэмптоне инспекторы уже получили оборудование, способное распознавать даже сложные номера. Пойманные с такими номерами водители рискуют получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов.

Ситуация усугубляется массовым использованием светоотражающей плёнки и продажей "невидимых" табличек. Ежедневно через 15 400 дорожных полос проходит от 75 до 80 миллионов считываний, и эта цифра к концу 2024 года может достичь 100 миллионов.

Уязвимость системы

Профессор Сэмпсон отметил: несмотря на высокую технологичность, система ANPR остаётся уязвимой. Всего один "кусок пластика" — номерной знак — является слабым звеном, которое злоумышленники легко используют для уклонения от ответственности.

Рост масштабов автоматического контроля лишь усиливает опасения: с каждым днём система становится всё более значимой для полиции, органов правопорядка и управления транспортом, но при этом не теряет своих слабых мест.

Уточнения

Камера автофиксации проезда на красный свет (англ. red light camera  — LRC) — вид фото- или видеокамеры, которая автоматически делает цифровой снимок транспортного средства, что проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора (красная фаза).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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