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Эти универсалы прячут секрет, который делает внедорожники бессмысленными

3:00
Авто

Когда речь заходит о семейных автомобилях, внедорожники сразу выходят на первый план. Но стоит ли забывать о практичных универсалах? Тест-драйв Opel Astra Sports Tourer и Hyundai i30 универсал показал: они всё ещё достойная альтернатива, особенно в категории компакт-каров с 48-вольтовыми мягкими гибридными установками. Мощность в 136–140 л.с. при этом позволяет оставаться экономичными и экологичными.

Audi А6
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi А6

Комфорт Hyundai i30: интуитивный и функциональный

В Hyundai всё на своих местах. Регулируемые сиденья, удобное управление климатом и мультимедиа через физические кнопки вместо запутанных сенсорных меню создают ощущение домашнего уюта. Просторный салон, достаточное количество мест для хранения мелочей и практичный багажник объёмом до 1650 литров делают i30 отличным выбором для семьи.

Тем не менее, при старте холодного двигателя ощущается лёгкая грубость работы мотора 1.5 T-GDI. Разгон до 100 км/ч занимает около 10 секунд, а максимальная скорость достигает 197 км/ч — чуть меньше, чем у Opel.

Opel Astra Sports Tourer: стабильность и технологичность

Opel встречает водителя более строгим, но современным интерьером. Шасси Astra настроено на стабильность, особенно при движении по просёлочным дорогам. Подвеска с адаптивными амортизаторами уверенно сглаживает неровности, а мощная рекуперация тормозов делает управление ещё приятнее.

Спортивности здесь меньше, чем в Hyundai, зато ощущение контроля и безопасности на высоком уровне. Средний расход топлива на тесте — всего 6,1 л/100 км, что на литр меньше, чем у Hyundai.

Практичность и детали

Багажник Astra чуть меньше по объёму (597–1634 литра против 602–1650 у Hyundai), но спинки задних сидений складываются в соотношении 40:20:40, что даёт больше гибкости. Приятный бонус — множество мелких отсеков и электрическая дверь багажника в дорогих комплектациях.

Hyundai же радует более выгодной ценой и возможностью выбора механической коробки передач для экономии.

Цена вопроса

Hyundai i30 N Line в тестовой комплектации стоит около 12 млн форинтов, в то время как Astra GS с полным набором опций подбирается к 13,9 млн. При этом Opel предлагает больше современных систем помощи водителю, но некоторые из них в Hyundai идут уже в базовой версии.

Уточнения

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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