ТОП-10 продаж кроссоверов в первом квартале 2025 года

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На дворе — конец апреля, значит итоги первого квартала можно окончательно подводить.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Tiguan L

Сегодня мы расскажем про самые популярные модели у россиян среди кроссоверов с пробегом.

Кроссовер или SUV — самый популярный тип кузова в нашей стране. Это объяснимо: больше места, большая проходимость. Просто они практичнее. И сегодня мы хотим рассказать вам о ТОП-10 кроссоверах с пробегом в первом квартале 2025 года.

Лидером рейтинга, с солидным преимуществом, является Volkswagen Tiguan II (2016-2021). На его долю пришлась 91 продажа, со средней ценой — 2 291 470 рублей. Можно констатировать, что этот кроссовер явно приходится по душе нашим соотечественникам. Второе место у представителя японского автопрома — Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3 (2018-2025), с результатом — 60 проданных штук, средняя цена — 2 076 000 рублей. Интернационал первой тройки заканчивает "южнокореец” Hyundai Creta I (2016-2020). Всего на одну покупку меньше было совершено, чем Outlander — 59. А цена данной модели, в среднем составляла 1 503 975 рублей, отмечает директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании “РОЛЬФ” Игорь Головань.

На четвертой позиции находится Mazda CX-5 II (2017-2021). Выбор в пользу этого автомобиля сделали 56 раз. Средняя цена покупки — 2 580 103 рубля. На "экваторе” рейтинга расположился кроссовер от Skoda — Kodiaq I (2016-2022). Его доля составила 52 продажи, а средняя цена — 2 360 596 рублей.

Шестая строчка рейтинга — у одного из двух представителей большой немецкой тройки в нашем ТОПе — BMW X5 III (F15) (2013-2018). 45 продаж и средняя цена — 3 327 800 рублей. Следом расположился Nissan Qashqai II (2013-2019) с 44 продажами и ценой — 1 420 637 рублей. Восьмая позиция у еще одного Nissan — X-Trail III (2013-2019). Его приобрели в первом квартале 2025 года тоже 44 раза, а средняя цена составила — 1 604 502 рубля. Девятое место у единственного представителя китайского автопроизводства — Geely Coolray I (2019-2024). На счету данной модели 38 продаж, а цена составила — 1 644 092 рубля. И, наконец, закрывает наш ТОП-10 кроссоверов с пробегом Audi Q7 II (4M) (2015-2019) с результатом — 35 продаж по средней цене 4 035 969 рублей.

Отметим любопытную деталь. Самый быстро продаваемой моделью рейтинга стала Mazda CX-5. Срок продажи этой машины составляет чуть больше 30 дней.