Их больше не купить: машины, за которым в СССР гонялись даже большие начальники

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Современные автомобили поражают техническими возможностями, но советские машины были больше, чем просто транспорт. Они становились настоящими символами эпохи — пусть и выглядят сегодня немного наивно. Вспомним десять легенд, которые навсегда остались в истории.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ГАЗ М-20 "Победа"

ГАЗ-М20 "Победа": стальной символ мира

Первая послевоенная легковушка СССР — полностью металлическая, с необычным для тех лет аэродинамическим дизайном.

Двигатель на 50 л. с. позволял разгоняться до 105 км/ч, а надёжность машины ценили даже за границей.

ВАЗ-2101 "Жигули": народный герой

Легендарная "копейка" на базе Fiat 124 быстро стала любимицей всей страны.

Двигатель 1,2 л развивал 64 л. с., а цена делала "Жигули" доступной мечтой для миллионов семей.

ГАЗ-21 "Волга": символ власти и достатка

Роскошная "Волга" с мотором 2,4 л предназначалась для партийной элиты.

Машина поражала комфортом, проходимостью и красивым дизайном, оставляя позади многих западных конкурентов.

ЗАЗ-965 "Запорожец": маленький, но гордый

Компактный "Запорожец" с мотором объёмом 0,7 л стал первым автомобилем для тысяч советских семей.

Простой, шумный, но невероятно живучий — настоящий рабочий транспорт.

Москвич-412: спортивный дух на каждый день

Благодаря 1,5-литровому мотору на 75 л. с., "Москвич" уверенно конкурировал даже с "Волгой".

Надёжность и простота конструкции сделали его экспортным хитом и участником спортивных пробегов.

УАЗ-469: машина для любого бездорожья

Созданный как армейский вездеход, УАЗ-469 быстро стал незаменимым и в гражданской жизни.

Простая механика, высокая проходимость и 2,4-литровый мотор позволяли ему ездить там, где другие сдавались.

ВАЗ-2121 "Нива": прародитель кроссоверов

Советский ответ на запрос деревни: комфорт легковушки и возможности настоящего внедорожника.

"Нива" с несущим кузовом, постоянным полным приводом и мотором 1,6 л стала культовой и за рубежом.

ЗИЛ-114: лимузин для первых лиц

Роскошный ЗИЛ-114 был создан для высшего руководства СССР.

Бронированный кузов, спецсвязь и мотор V8 на 300 л. с. превращали его в подвижную крепость на колёсах.

ГАЗ-13 "Чайка": привилегия избранных

Черная "Чайка" — символ успеха и заслуг перед государством.

Мощный V8 на 5,5 л, американский стиль и полная комплектация ставили её наравне с западными премиум-брендами.

ЛуАЗ-969 "Волынь": скромный труженик полей

Компактный ЛуАЗ-969 разрабатывался для сельского хозяйства.

Он уверенно штурмовал поля и болота с помощью 22-сильного мотора и минимального веса.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

