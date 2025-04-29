Их больше не купить: машины, за которым в СССР гонялись даже большие начальники

Современные автомобили поражают техническими возможностями, но советские машины были больше, чем просто транспорт. Они становились настоящими символами эпохи — пусть и выглядят сегодня немного наивно. Вспомним десять легенд, которые навсегда остались в истории.
Первая послевоенная легковушка СССР — полностью металлическая, с необычным для тех лет аэродинамическим дизайном.
Двигатель на 50 л. с. позволял разгоняться до 105 км/ч, а надёжность машины ценили даже за границей.
Легендарная "копейка" на базе Fiat 124 быстро стала любимицей всей страны.
Двигатель 1,2 л развивал 64 л. с., а цена делала "Жигули" доступной мечтой для миллионов семей.
Роскошная "Волга" с мотором 2,4 л предназначалась для партийной элиты.
Машина поражала комфортом, проходимостью и красивым дизайном, оставляя позади многих западных конкурентов.
Компактный "Запорожец" с мотором объёмом 0,7 л стал первым автомобилем для тысяч советских семей.
Простой, шумный, но невероятно живучий — настоящий рабочий транспорт.
Благодаря 1,5-литровому мотору на 75 л. с., "Москвич" уверенно конкурировал даже с "Волгой".
Надёжность и простота конструкции сделали его экспортным хитом и участником спортивных пробегов.
Созданный как армейский вездеход, УАЗ-469 быстро стал незаменимым и в гражданской жизни.
Простая механика, высокая проходимость и 2,4-литровый мотор позволяли ему ездить там, где другие сдавались.
Советский ответ на запрос деревни: комфорт легковушки и возможности настоящего внедорожника.
"Нива" с несущим кузовом, постоянным полным приводом и мотором 1,6 л стала культовой и за рубежом.
Роскошный ЗИЛ-114 был создан для высшего руководства СССР.
Бронированный кузов, спецсвязь и мотор V8 на 300 л. с. превращали его в подвижную крепость на колёсах.
Черная "Чайка" — символ успеха и заслуг перед государством.
Мощный V8 на 5,5 л, американский стиль и полная комплектация ставили её наравне с западными премиум-брендами.
Компактный ЛуАЗ-969 разрабатывался для сельского хозяйства.
Он уверенно штурмовал поля и болота с помощью 22-сильного мотора и минимального веса.
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.