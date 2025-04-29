Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переверните свой фитнес-мир: эксперт объяснил, почему ходьба круче велосипеда для похудения
Третий прототип на старте! Завершились испытания самолёта Суперджет-100 с 40 заменёнными иностранными комплектующими
British Airways анонсирует новый напиток на борту своих рейсов: кто догадается - тому нальют
Что приготовила природа? Как исчезновение мерзлоты угрожает глобальной экосистеме
Гречка заиграет новыми красками: добавьте всего 1 ложку этого ингредиента для яркости и вкуса
Тайна возрастного живота раскрыта: найдены клетки, отвечающие за жир
3 цвета, которые крадут свет из вашей квартиры: дизайнеры призывают срочно перекрасить стены
Минус 10 лет за одну процедуру: нанонити и коллагеновые стимуляторы в действии
Певец Юрий Лоза раскритиковал приговор по делу убийства Игоря Талькова

Полмиллиона на мечту: какой внедорожник подарит больше эмоций и меньше разочарований

3:06
Авто

Купить рамный внедорожник "ради интереса" — почти как вступить в масоны: сложно, странно и требует полного понимания, зачем это вообще нужно. Особенно если речь про машину за 500 тысяч рублей. Мы собрали пять моделей, которые в теории можно купить за эти деньги. Но помните: "можно" не значит "нужно".

Внедорожник Jeep Wrangler
Фото: flickr.com by JamesHenry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Внедорожник Jeep Wrangler

УАЗ-3151: вечная эпопея ремонтов

Первая мысль — конечно, УАЗ-3151, он же "козлик". За полмиллиона можно найти экземпляры от 1985 до 2013 года. Но даже самый молодой будет требовать внимания: рама может быть поведённой, кузов точно ржавый, а мотор легко перегревается. Самая частая находка — 2,9-литровый бензиновый УМЗ-4218. Запчасти дешёвые, ломается всё - регулярно и по кругу.

Kia Sportage I: рама, пластик и тоска

Первый Sportage — настоящий рамный внедорожник с подключаемым полным приводом. Проходимость скромная, кузова сгнили почти у всех. Основной мотор — 2,0 л на 128 л. с. Сам по себе надёжен, но с возрастом навесное начинает сдавать. Муфты передних колёс требуют замены каждые 15-20 тыс. км, а шумоизоляция салона напоминает консервную банку.

Suzuki Grand Vitara I: красиво жить не запретишь

Эта Vitara — рамный внедорожник для эстетов. Даже в 2025 году можно найти живые экземпляры после рестайлинга. Моторы крепкие, но жрут бензин без меры. Самые популярные — рядная "четвёрка" J20A (128 л. с.) и V6 H25A (144 л. с.). Автоматические коробки были отличными, но сейчас ресурс у многих уже на исходе.

Land Rover Discovery I: безумие, заключённое в рамку

Купить "дискарь" за 500 тысяч — как попросить пощёчину судьбы. Да, в нём полно классических деталей: кожа, дерево, алюминий… который давно превратился в белый порошок. Моторы V8 любят перегреваться, дизель 2,5 л не спешит, но живучий. Самое надёжное, что тут можно найти, — это автомат ZF. Всё остальное готово преподносить сюрпризы каждый день.

Opel Frontera A: странная, но честная

Frontera — пожалуй, самый недооценённый вариант. Рама живучая, кузов — терпимый. Под капотом чаще всего — бензиновый мотор X22XE (136 л. с.). Слабые места: электрика и общее уныние интерьера. Но зато ремонт обойдётся в разумные деньги, а сама машина может приятно удивить выносливостью.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Крупнейший горнолыжный курорт России появится в Республике Алтай
Туризм
Крупнейший горнолыжный курорт России появится в Республике Алтай Аудио 
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Полив капусты: как не допустить ошибок и вырастить идеальные кочаны
Маленькая собака — не маленькая забота: мифы и правда о мини-породах
Тайный ингредиент мужской силы: пара горстей этих семечек меняет всё
Тормоза не спасут: за сколько метров фиксируется ваша скорость на самом деле
Твоё тело скажет спасибо: 6 упражнений, чтобы забыть о боли в нижней части тела
Эти приборы никогда не должны подключаться к одной и той же розетке: советы профи
Город Тимура и тайны древних базаров: ожившая легенда Шелкового пути
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Актриса Лиза Арзамасова впервые показала лицо дочери от Ильи Авербуха
Императорские тайны: сколько реально стоило построить собор Святой Софии в VI веке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.