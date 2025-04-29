Полмиллиона на мечту: какой внедорожник подарит больше эмоций и меньше разочарований

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Купить рамный внедорожник "ради интереса" — почти как вступить в масоны: сложно, странно и требует полного понимания, зачем это вообще нужно. Особенно если речь про машину за 500 тысяч рублей. Мы собрали пять моделей, которые в теории можно купить за эти деньги. Но помните: "можно" не значит "нужно".

Фото: flickr.com by JamesHenry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Внедорожник Jeep Wrangler

УАЗ-3151: вечная эпопея ремонтов

Первая мысль — конечно, УАЗ-3151, он же "козлик". За полмиллиона можно найти экземпляры от 1985 до 2013 года. Но даже самый молодой будет требовать внимания: рама может быть поведённой, кузов точно ржавый, а мотор легко перегревается. Самая частая находка — 2,9-литровый бензиновый УМЗ-4218. Запчасти дешёвые, ломается всё - регулярно и по кругу.

Kia Sportage I: рама, пластик и тоска

Первый Sportage — настоящий рамный внедорожник с подключаемым полным приводом. Проходимость скромная, кузова сгнили почти у всех. Основной мотор — 2,0 л на 128 л. с. Сам по себе надёжен, но с возрастом навесное начинает сдавать. Муфты передних колёс требуют замены каждые 15-20 тыс. км, а шумоизоляция салона напоминает консервную банку.

Suzuki Grand Vitara I: красиво жить не запретишь

Эта Vitara — рамный внедорожник для эстетов. Даже в 2025 году можно найти живые экземпляры после рестайлинга. Моторы крепкие, но жрут бензин без меры. Самые популярные — рядная "четвёрка" J20A (128 л. с.) и V6 H25A (144 л. с.). Автоматические коробки были отличными, но сейчас ресурс у многих уже на исходе.

Land Rover Discovery I: безумие, заключённое в рамку

Купить "дискарь" за 500 тысяч — как попросить пощёчину судьбы. Да, в нём полно классических деталей: кожа, дерево, алюминий… который давно превратился в белый порошок. Моторы V8 любят перегреваться, дизель 2,5 л не спешит, но живучий. Самое надёжное, что тут можно найти, — это автомат ZF. Всё остальное готово преподносить сюрпризы каждый день.

Opel Frontera A: странная, но честная

Frontera — пожалуй, самый недооценённый вариант. Рама живучая, кузов — терпимый. Под капотом чаще всего — бензиновый мотор X22XE (136 л. с.). Слабые места: электрика и общее уныние интерьера. Но зато ремонт обойдётся в разумные деньги, а сама машина может приятно удивить выносливостью.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

