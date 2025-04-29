Тормоза не спасут: за сколько метров фиксируется ваша скорость на самом деле

Многие водители до сих пор уверены: стоит лишь чуть притормозить перед камерой — и штрафа не будет. Но времена, когда такие трюки помогали, безнадёжно прошли. Сегодняшние камеры фиксируют машину задолго до того, как водитель успеет заметить "засаду".
Современные комплексы мониторинга движения начинают работу на солидных дистанциях:
"Арена" фиксирует номер за 90 метров до камеры и сопровождает машину вплоть до выхода из зоны контроля. Система отслеживает скорость от 20 до 250 км/ч и видит одновременно до трёх полос движения, распознавая автомобиль как спереди, так и сзади.
"Крис", установленная на патрульных авто, "ловит" нарушителей на дистанции до 150 метров.
"Стрелка" и "АвтоУраган", установленные на высоте, способны контролировать скорость до 350 метров от точки фиксации.
Фактически, нарушителя видно ещё за несколько секунд до его попытки нажать на тормоз.
Некоторые водители, желая "обмануть" систему, идут на рискованные уловки: закрывают номера предметами или плёнкой. Однако это уже серьёзное нарушение: за сокрытие знаков можно лишиться прав по статье 12.2 КоАП РФ. И лишение здесь куда больнее, чем стандартный штраф за превышение скорости.
Лучший способ избежать штрафов прост до банальности — соблюдать Правила дорожного движения. Понимание дистанции работы камер даёт водителю шанс: если вовремя сбросить скорость за 400 метров до приближения к комплексу фиксации, можно избежать наказания. Главное — не надеяться на "успеть притормозить в последний момент", а ехать аккуратно заранее.
Камера автофиксации проезда на красный свет (англ. red light camera — LRC) — вид фото- или видеокамеры, которая автоматически делает цифровой снимок транспортного средства, что проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора (красная фаза).
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.