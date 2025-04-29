Тормоза не спасут: за сколько метров фиксируется ваша скорость на самом деле

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Многие водители до сих пор уверены: стоит лишь чуть притормозить перед камерой — и штрафа не будет. Но времена, когда такие трюки помогали, безнадёжно прошли. Сегодняшние камеры фиксируют машину задолго до того, как водитель успеет заметить "засаду".

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Светофор и камера видеофиксации нарушений

На каком расстоянии вас уже видят

Современные комплексы мониторинга движения начинают работу на солидных дистанциях:

"Арена" фиксирует номер за 90 метров до камеры и сопровождает машину вплоть до выхода из зоны контроля. Система отслеживает скорость от 20 до 250 км/ч и видит одновременно до трёх полос движения, распознавая автомобиль как спереди, так и сзади.

"Крис", установленная на патрульных авто, "ловит" нарушителей на дистанции до 150 метров.

"Стрелка" и "АвтоУраган", установленные на высоте, способны контролировать скорость до 350 метров от точки фиксации.

Фактически, нарушителя видно ещё за несколько секунд до его попытки нажать на тормоз.

Ловушки, которые ведут к большим проблемам

Некоторые водители, желая "обмануть" систему, идут на рискованные уловки: закрывают номера предметами или плёнкой. Однако это уже серьёзное нарушение: за сокрытие знаков можно лишиться прав по статье 12.2 КоАП РФ. И лишение здесь куда больнее, чем стандартный штраф за превышение скорости.

Единственная рабочая стратегия

Лучший способ избежать штрафов прост до банальности — соблюдать Правила дорожного движения. Понимание дистанции работы камер даёт водителю шанс: если вовремя сбросить скорость за 400 метров до приближения к комплексу фиксации, можно избежать наказания. Главное — не надеяться на "успеть притормозить в последний момент", а ехать аккуратно заранее.

Уточнения

Камера автофиксации проезда на красный свет (англ. red light camera — LRC) — вид фото- или видеокамеры, которая автоматически делает цифровой снимок транспортного средства, что проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора (красная фаза).

