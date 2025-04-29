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Как американские масл-кары подожгли мир снова — и зачем их теперь ищут в музеях

3:07
Авто

Первые годы нового века стали временем настоящего Ренессанса для американских масл-каров. Детройтская "большая тройка" снова вышла на арену: Ford Mustang, Dodge Challenger и Chevrolet Camaro обрели вторую жизнь, подарив публике классические формы, бешеную динамику и гонку вооружений, которой США не видели со времён золотой эры.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Mustang: удар первым

Публика встретила обновлённый Mustang 2004 года с восторгом: "ретро-футуризм", как его определил Джей Мейс, оказался в яблочко. Спрос взлетел до небес, а выпускные тиражи перевалили за 160 тысяч машин в год. Уже в 2007-м вышел Shelby GT500 с компрессорным V8 на 500 сил — и это за $39 900. Для сравнения, BMW M3 E90 уступала ему в динамике, при этом стоила дороже на $20 000.

Challenger возвращает эпоху 70-х

В 2008 году Chrysler показал Challenger: канонический дизайн начала 70-х, 6,1-литровый Hemi на 425 сил, атмосфера мускулов и американской мечты. Простота конструкции не помешала ему стать любимцем поклонников классики.

Camaro: молниеносное возвращение

General Motors выжидала, но не промахнулась: Camaro 2009 года напоминал первую генерацию и одновременно смотрелся современно. Силовой агрегат LS3 на 426 л. с. и грамотная реклама через "Трансформеров" обеспечили оглушительный успех — более 120 тысяч машин за первый год.

Гонка вооружений: мускулы на максимум

В начале 2010-х битва разгорелась всерьёз: 550 сил у Shelby GT500, 580 у Camaro ZL1, 707 у Challenger Hellcat. За скромные деньги можно было получить мощь, о которой в Европе тогда мечтали только владельцы эксклюзивных суперкаров.

Самый безумный: Dodge Demon

Dodge удивил всех в 2018 году, представив Challenger SRT Demon. 840 л. с., четверть мили за 9,65 секунды, отрыв передних колёс на старте — и цена ниже $85 000. Все 3300 машин были распроданы почти мгновенно.

Последние аккорды эпохи

В 2024 году выпуск Camaro и Challenger завершился. Причины просты: устаревание платформ, падение спроса и новые экологические стандарты. В игре остался только Ford с Mustang, который продолжает держать бензиновую планку.

Итог: конец Ренессанса

Ренессанс американских мускул-каров закончился так же стремительно, как и начался. И шансов на новую волну уже почти нет — эпоха мощи на колёсах остаётся в прошлом.

Уточнения

Muscle cars (с англ. — «мускулистые автомобили» (маслкары), от англ. muscle, [ˈmʌsəl] — «мышцы», «мускулы») — класс автомобилей, существовавший в США с середины 1960-х по середину 1970-х годов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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