Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора

Остановка машины инспектором может обернуться настоящим кошмаром, особенно если внезапно "находятся" подозрительные предметы. У многих водителей такие ситуации заканчиваются не штрафом, а потерей всех денег, оставшихся только на дорогу домой.
Чтобы избежать подобных проблем, важно помнить несколько простых правил.
Первое и главное: попросите инспектора представиться и показать удостоверение. По закону он обязан это сделать. Лучше не просто посмотреть документы, а сфотографировать их на телефон — это ваше право.
Если инспектор хочет осмотреть автомобиль, поинтересуйтесь основанием для осмотра. И главное — различайте три процедуры:
Осмотр: инспектор может только визуально осмотреть авто, без высадки пассажиров и проверки вещей. Осмотр проводится исключительно с согласия водителя.
Досмотр: требует составления протокола и наличия понятых или видеосъёмки. Позволяет проверять содержимое машины.
Обыск: процедура в рамках уголовного процесса с ещё более строгими требованиями.
Если инспектор настаивает на осмотре без основания, включите запись на смартфоне. По закону "О полиции" и статье 27.9 КоАП РФ вы имеете право вести видеосъёмку действий сотрудников.
Инспектор не может требовать выключить камеру. Если он всё же настаивает, напомните: его работа должна быть открытой для общества.
Важно: инспектор может попросить вас открыть багажник или передвинуть вещи, но без вашего согласия трогать ничего не имеет права.
Если начинается досмотр или обыск, обязательно требуйте:
составления официального протокола;
присутствия понятых или обязательной видеосъёмки процедуры.
Нередки случаи, когда недобросовестные инспекторы подбрасывают в машину "улики". Без записи доказать вашу невиновность будет крайне сложно.
Поэтому грамотное поведение на дороге часто позволяет избежать серьёзных неприятностей. Видя юридически подкованного водителя, инспекторы обычно предпочитают не рисковать.
О́быск — в уголовном процессе следственное действие, состоящее в обследовании помещений либо лиц (личный обыск) в целях обнаружения предметов (документов), имеющих какое-либо значение для уголовного дела.
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