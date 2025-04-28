Ключ сломался и застрял: как не попасть на замену замков за 100 тысяч рублей

Сломанный ключ — неприятность, способная обернуться настоящим кошмаром. Особенно если речь о Mercedes, где цена нового ключа может доходить до полумиллиона рублей! Но даже владельцы более скромных машин при поломке сталкиваются с кучей вопросов: как заглушить мотор, вытащить обломок и восстановить ключ?
Первым делом — сохраняем спокойствие. Если ключ обломился в замке зажигания при запуске двигателя, скорее всего, он вернулся в положение включённого зажигания. Для извлечения обломка понадобится довернуть его в положение "0" или "Lock". Сделать это можно тонкой отвёрткой.
Имейте в виду: если у вас автомат, селектор коробки должен быть в положении "P", иначе ключ не извлечь.
Метод терпеливого ковыряния: используйте пинцет, иглы от шприца или тонкую проволоку. Главное — подцепить остаток с двух сторон.
Способ с лезвием лобзика: аккуратно просуньте его зубчиками против движения ключа и вытягивайте обломок.
Ошибка новичков: не стоит использовать "жидкую сварку" — велик риск залить весь замок, что приведёт к его замене.
Придётся снимать замок зажигания. Тут могут возникнуть сложности:
Срывные болты: их можно выкрутить, аккуратно постукивая по накерненной кромке или используя экстрактор.
Фиксаторы личинки: иногда без изучения конструкции замка обойтись сложно.
Замена замка: решение не всегда дорогое, но требует дополнительных расходов на замену личинок всех дверей.
Ремонт в сервисе: могут аккуратно вытащить обломок и восстановить ключ.
Установка кнопки старт-стоп: радикальное, но модное решение, требующее грамотной установки.
Делайте копию, если ключ заметно изношен.
Не носите связку с кучей тяжёлых ключей.
Следите за состоянием замков и вовремя их смазывайте.
И самое главное: наличие второго ключа может спасти в критической ситуации!
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?