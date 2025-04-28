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Номера облезли? Руки прочь от кисточки: маленькая ошибка дороже новой машины

Авто

Со временем даже самый ухоженный автомобиль сталкивается с проблемой: номерные знаки теряют внешний вид. Осадки, грязь, дорожные реагенты — всё это разрушает краску на табличках, и незаметная мелочь может привести к реальному штрафу.

ГИБДД
Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГИБДД

Почему облезший номер — это проблема

Согласно правилам, государственные регистрационные знаки должны чётко читаться с расстояния минимум 20 метров. Если номер повреждён и неразличим, водителя ждёт штраф — от 250 до 500 рублей. Поэтому за состоянием номеров стоит следить так же внимательно, как за техническим состоянием автомобиля.

Можно ли подкрасить номер самому

Идея "подновить" знаки своими силами кажется логичной, но на деле это грубое нарушение.
Подкрашивание номерных знаков запрещено:

  • Нарушается ГОСТ по изготовлению номеров.

  • Фактически любое вмешательство в табличку приравнивается к подделке документов.

  • Штраф за самовольную "реставрацию" может достигать 5000 рублей, а в некоторых случаях грозит лишение прав на срок до трёх месяцев.

Почему такие строгие меры? Дело не только в эстетике. Номера покрываются специальной световозвращающей краской и снабжаются защитными элементами вроде голограмм. Любая непрофессиональная покраска делает номер нечитаемым для камер фиксации.

Как решить проблему законно

Есть три официальных способа:

  • Заказать новые номера в ГИБДД: полная замена обойдётся в сумму госпошлины около 2000 рублей плюс стоимость самих знаков.

  • Заказать дубликаты у лицензированных организаций: это быстрее и дешевле — от 500 до 1500 рублей.

  • Поменять номера по гарантии: гарантия на номерные знаки обычно действует 2-3 года в зависимости от региона.

Большинство водителей выбирают заказ дубликатов — весь процесс занимает около 10 минут.

Подкрашивать номерные знаки своими руками — рискованная и незаконная затея. Гораздо проще и безопаснее обратиться в лицензированную организацию или сразу заменить номер официально.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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