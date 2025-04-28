Можно ли обогнать машину ГАИ, если спешишь: как один обгон превращается в головную боль

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На трассах и в городском потоке водители нередко оказываются за служебными машинами ГАИ, которые едут медленно. Возникает логичный вопрос: можно ли их обогнать? На практике такой манёвр может обернуться не просто штрафом, а даже потерей водительских прав.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Когда обгон опасен

Если патрульный автомобиль едет без включённых проблесковых маячков и соблюдает скорость, кажется, что обгон допустим. Однако есть нюансы:

Пересечение сплошной линии при обгоне — грубое нарушение, которое всегда заканчивается штрафом.

Скрытые номерные знаки (например, закрытые велосипедом) могут стоить водителю лишения прав на срок до трёх месяцев.

Скоростной режим также под контролем: даже минимальное превышение скорости может быть зафиксировано встроенными системами наблюдения в патрульной машине.

Пример: служебный автомобиль движется со скоростью 70 км/ч при ограничении в 60 км/ч. При обгоне водитель разгоняется до 90 км/ч — итогом становится штраф 750 рублей за превышение.

Особые случаи: маячки и сирена

Если на патрульной машине включены проблесковые маячки и сирена, обгон становится категорически запрещённым. Нарушение карается жёстко:

Штраф — 7500 рублей.

Лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Дополнительные риски

Обгон патрульного автомобиля может обернуться не только штрафами. Инспекторы часто используют такие ситуации для проверки технического состояния машины. Например:

Не работающие стоп-сигналы — штраф 500 рублей.

Иные мелкие неисправности также могут быть зафиксированы.

Любая попытка обгона машины ДПС — это риск. Даже если кажется, что всё в порядке с разметкой и скоростью, последствия могут оказаться неприятными. Осторожность здесь никогда не бывает лишней.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

