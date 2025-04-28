Можно ли обогнать машину ГАИ, если спешишь: как один обгон превращается в головную боль

На трассах и в городском потоке водители нередко оказываются за служебными машинами ГАИ, которые едут медленно. Возникает логичный вопрос: можно ли их обогнать? На практике такой манёвр может обернуться не просто штрафом, а даже потерей водительских прав.
Если патрульный автомобиль едет без включённых проблесковых маячков и соблюдает скорость, кажется, что обгон допустим. Однако есть нюансы:
Пересечение сплошной линии при обгоне — грубое нарушение, которое всегда заканчивается штрафом.
Скрытые номерные знаки (например, закрытые велосипедом) могут стоить водителю лишения прав на срок до трёх месяцев.
Скоростной режим также под контролем: даже минимальное превышение скорости может быть зафиксировано встроенными системами наблюдения в патрульной машине.
Пример: служебный автомобиль движется со скоростью 70 км/ч при ограничении в 60 км/ч. При обгоне водитель разгоняется до 90 км/ч — итогом становится штраф 750 рублей за превышение.
Если на патрульной машине включены проблесковые маячки и сирена, обгон становится категорически запрещённым. Нарушение карается жёстко:
Штраф — 7500 рублей.
Лишение водительских прав на срок до полутора лет.
Обгон патрульного автомобиля может обернуться не только штрафами. Инспекторы часто используют такие ситуации для проверки технического состояния машины. Например:
Не работающие стоп-сигналы — штраф 500 рублей.
Иные мелкие неисправности также могут быть зафиксированы.
Любая попытка обгона машины ДПС — это риск. Даже если кажется, что всё в порядке с разметкой и скоростью, последствия могут оказаться неприятными. Осторожность здесь никогда не бывает лишней.
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