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Можно ли обогнать машину ГАИ, если спешишь: как один обгон превращается в головную боль

2:04
Авто

На трассах и в городском потоке водители нередко оказываются за служебными машинами ГАИ, которые едут медленно. Возникает логичный вопрос: можно ли их обогнать? На практике такой манёвр может обернуться не просто штрафом, а даже потерей водительских прав.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Когда обгон опасен

Если патрульный автомобиль едет без включённых проблесковых маячков и соблюдает скорость, кажется, что обгон допустим. Однако есть нюансы:

  • Пересечение сплошной линии при обгоне — грубое нарушение, которое всегда заканчивается штрафом.

  • Скрытые номерные знаки (например, закрытые велосипедом) могут стоить водителю лишения прав на срок до трёх месяцев.

  • Скоростной режим также под контролем: даже минимальное превышение скорости может быть зафиксировано встроенными системами наблюдения в патрульной машине.

Пример: служебный автомобиль движется со скоростью 70 км/ч при ограничении в 60 км/ч. При обгоне водитель разгоняется до 90 км/ч — итогом становится штраф 750 рублей за превышение.

Особые случаи: маячки и сирена

Если на патрульной машине включены проблесковые маячки и сирена, обгон становится категорически запрещённым. Нарушение карается жёстко:

  • Штраф — 7500 рублей.

  • Лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Дополнительные риски

Обгон патрульного автомобиля может обернуться не только штрафами. Инспекторы часто используют такие ситуации для проверки технического состояния машины. Например:

  • Не работающие стоп-сигналы — штраф 500 рублей.

  • Иные мелкие неисправности также могут быть зафиксированы.

Любая попытка обгона машины ДПС — это риск. Даже если кажется, что всё в порядке с разметкой и скоростью, последствия могут оказаться неприятными. Осторожность здесь никогда не бывает лишней.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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