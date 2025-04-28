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Машина гниёт, а выглядит как новенькая: где искать предательскую коррозию

2:19
Авто

Ржавчина — это не просто неприятное пятно на кузове. Это настоящая угроза, способная со временем ослабить конструкцию автомобиля и поставить под удар безопасность на дороге.

Полировка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Полировка авто

Почему важно вовремя искать ржавчину

Коррозия развивается особенно быстро там, где климат влажный или дороги обрабатывают солью зимой. Если запустить процесс, восстановление обойдётся в круглую сумму. Регулярная проверка — ваш шанс вовремя остановить разрушение и избежать дорогостоящего ремонта.

Где прячется ржавчина: зоны повышенного риска

Некоторые участки автомобиля особенно уязвимы:

  • Арки колес: грязь, вода и соль атакуют металл именно здесь.

  • Днище: самый очевидный и опасный очаг ржавчины.

  • Полости дверей: если дренажные отверстия забиты, влага внутри делает своё дело.

  • Крепления кузова: соединения требуют регулярной проверки.

  • Передняя часть крыши и молдинги: зона, часто забываемая при осмотре.

Как самостоятельно искать ржавчину

Осмотр — дело доступное каждому. Вам понадобятся:

  • Фонарик — подсветить тёмные зоны.

  • Зеркало — заглянуть туда, куда глаз не достаёт.

  • Щётка — убрать грязь и рыхлую ржавчину.

Проведите общий осмотр кузова, загляните в арки и под днище, ищите вздутия и пузыри на лаке — всё это явные признаки коррозии.

Лайфхаки для углублённой проверки

Магнитный тест: магнит не прилипает к поверхности — возможно, под краской скрыта глубокая ржавчина.
Проверка антикоррозийного покрытия: трещины, отслоения или неровности — тревожный сигнал.

Что делать, если ржавчина найдена

  • Небольшие очаги: зачистить, обработать антикором и закрасить.

  • Большие повреждения: без визита к профессионалам не обойтись — иногда требуется замена деталей.

Как предотвратить коррозию

  • Используйте антикоррозийные средства.

  • Следите за состоянием покрытия.

  • Регулярно проверяйте скрытые зоны.

Раннее выявление ржавчины — это реальный способ сохранить здоровье автомобиля, деньги и, что немаловажно, свою безопасность.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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