Машина гниёт, а выглядит как новенькая: где искать предательскую коррозию

Ржавчина — это не просто неприятное пятно на кузове. Это настоящая угроза, способная со временем ослабить конструкцию автомобиля и поставить под удар безопасность на дороге.
Коррозия развивается особенно быстро там, где климат влажный или дороги обрабатывают солью зимой. Если запустить процесс, восстановление обойдётся в круглую сумму. Регулярная проверка — ваш шанс вовремя остановить разрушение и избежать дорогостоящего ремонта.
Некоторые участки автомобиля особенно уязвимы:
Арки колес: грязь, вода и соль атакуют металл именно здесь.
Днище: самый очевидный и опасный очаг ржавчины.
Полости дверей: если дренажные отверстия забиты, влага внутри делает своё дело.
Крепления кузова: соединения требуют регулярной проверки.
Передняя часть крыши и молдинги: зона, часто забываемая при осмотре.
Осмотр — дело доступное каждому. Вам понадобятся:
Фонарик — подсветить тёмные зоны.
Зеркало — заглянуть туда, куда глаз не достаёт.
Щётка — убрать грязь и рыхлую ржавчину.
Проведите общий осмотр кузова, загляните в арки и под днище, ищите вздутия и пузыри на лаке — всё это явные признаки коррозии.
Магнитный тест: магнит не прилипает к поверхности — возможно, под краской скрыта глубокая ржавчина.
Проверка антикоррозийного покрытия: трещины, отслоения или неровности — тревожный сигнал.
Небольшие очаги: зачистить, обработать антикором и закрасить.
Большие повреждения: без визита к профессионалам не обойтись — иногда требуется замена деталей.
Используйте антикоррозийные средства.
Следите за состоянием покрытия.
Регулярно проверяйте скрытые зоны.
Раннее выявление ржавчины — это реальный способ сохранить здоровье автомобиля, деньги и, что немаловажно, свою безопасность.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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