Ловушка на колёсах: машины, которые вызывают у инспекторов нехорошие подозрения

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Покупка автомобиля с рук — всегда риск. Но некоторые машины сразу попадают в зону особого внимания инспекторов МРЭО, а иногда и вовсе не доходят до регистрации.

Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГИБДД

Что может насторожить инспектора

Тяжёлые аварии и кустарный ремонт

Если машина пережила серьёзную аварию, а затем была восстановлена "на коленке", это сразу видно. Разные оттенки краски, сварочные швы, замена оригинальных частей — всё это становится поводом для отправки автомобиля на экспертизу.

Проблемы с документами

Восстановленные или повреждённые ПТС, исправления, разночтения в данных — классические признаки подозрительной истории. Особенно внимательно проверяют машины с "размытыми" данными о владельцах.

Нарушения в маркировке

Идентификационный номер на кузове или раме обязан быть чётким. Следы коррозии, механического вмешательства или применения химикатов, которые могли размыть номер, почти всегда приводят к отказу в регистрации.

Заводские таблички и регион ввоза

Отсутствие заводской таблички

Каждая машина должна иметь оригинальную табличку с заводскими данными. Если табличка утеряна или заменена на копию, учёт невозможен — это нарушение закона.

Ввоз из неблагополучных регионов

Автомобили, прибывшие из территорий с высоким уровнем краж и мошенничества, вызывают автоматический интерес. Даже при полном порядке в документах инспекторы могут отправить такую машину на глубокую проверку подлинности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

