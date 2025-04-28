Ловушка на колёсах: машины, которые вызывают у инспекторов нехорошие подозрения

Покупка автомобиля с рук — всегда риск. Но некоторые машины сразу попадают в зону особого внимания инспекторов МРЭО, а иногда и вовсе не доходят до регистрации.
Если машина пережила серьёзную аварию, а затем была восстановлена "на коленке", это сразу видно. Разные оттенки краски, сварочные швы, замена оригинальных частей — всё это становится поводом для отправки автомобиля на экспертизу.
Восстановленные или повреждённые ПТС, исправления, разночтения в данных — классические признаки подозрительной истории. Особенно внимательно проверяют машины с "размытыми" данными о владельцах.
Идентификационный номер на кузове или раме обязан быть чётким. Следы коррозии, механического вмешательства или применения химикатов, которые могли размыть номер, почти всегда приводят к отказу в регистрации.
Каждая машина должна иметь оригинальную табличку с заводскими данными. Если табличка утеряна или заменена на копию, учёт невозможен — это нарушение закона.
Автомобили, прибывшие из территорий с высоким уровнем краж и мошенничества, вызывают автоматический интерес. Даже при полном порядке в документах инспекторы могут отправить такую машину на глубокую проверку подлинности.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?