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Как советские машины меняли лица в Европе и почему многие до сих пор в это не верят

2:37
Авто

Многие советские автомобили в разных странах назывались по-своему. Иногда — из-за особенностей маркетинга, иногда — по необходимости. Порой новые имена так прочно приживались, что родные названия знали разве что коллекционеры.

ГАЗ-21 «Волга»
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ-21 «Волга»

Победа и Волга: первые шаги за рубежом

Одной из первых советских моделей на внешнем рынке стала ГАЗ-М20 Победа, которую в Финляндии продавали под названием Pobeda — просто написанным латиницей. За ней последовала и Волга: GAZ-21 и GAZ-22 отправлялись в Европу как Volga.
Финны и бельгийцы оценили надёжность машин, хотя и стремились модернизировать их внешний вид. В Бельгии Волги даже получали дизельные моторы от Peugeot и Rover, превращаясь в Scaldia-Volga.

Москвич: от Elite до Carat

Москвичи тоже активно продавались за границей. Модель 400 превратилась в Moskvitch или Moskvich, а позднее появились версии под именами Elite, Pilot и даже Carat. На некоторых рынках название меняли, чтобы избежать конфликтов с брендом Peugeot, который защищал индексы с нулём посередине.

Запорожцы: от Ялты до Эльетт

Покорять Европу отправился и Запорожец. В Финляндии он стал Jalta, в Бельгии — Yalta или Eliette. Более поздние версии "ушастого" ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 даже оснащали моторами Renault, но широкого успеха проект так и не добился.

Лада: Жигули за новым именем

Чтобы избежать ассоциаций с "жиголо", Жигули за границей превратились в Lada. К "единичке", "тройке", "шестёрке" и их последователям добавляли цифровые индексы — 1200, 1300, 1500.
На экспортных версиях часто улучшали интерьер и ставили необычные опции вроде автоматической коробки передач. В Канаде и Германии модели получали свои имена — например, Signet или Nova.

Самара и Нива: успех и сотни вариаций

Лада Самара (в России — Спутник) быстро завоевала Европу. Сотни дилерских версий, обвесы, новые фары, кабриолеты Fun и Natasha сделали её одним из самых узнаваемых советских автомобилей.

Отдельная история — Нива. Внедорожник продавали почти в сотне стран под именами Cossack, Trek, Grande Large, Savanne и десятками других.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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